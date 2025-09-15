Топ-6 выгодных вкладов сроком на 12 месяцев на 15 сентября

12 сентября Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых. После изменения регулятором ставки участники финансового рынка актуализировали условия по депозитам.
Максимальная ставка на текущий момент составляет 14% годовых — этот продукт предлагают Московский кредитный банк и Совкомбанк для вкладов от 3 миллонов рублей. Аналогичную доходность можно получить в Кредит Европа Банке на вклады от 100 тысяч рублей и в Самолет Банке на вклады от 500 тысяч рублей.
В Московском кредитном банке и Совкомбанке доступны депозиты сроком на год под 13,8% годовых с минимальным взносом от 10 тысяч рублей. Такие же ставки в Авто финанс банке при пополнении от 100 тысяч рублей.
В Первоуральскбанке и банке Дом.РФ максимальная ставка составляет 13,5% годовых при открытии депозита на сумму от 100 тысяч рублей и от 1 миллиона рублей соответственно.
Напомним, что заявленная доходность гарантируется только при открытии вкладов на платформе «Финуслуги».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».