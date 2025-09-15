Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-6 выгодных вкладов сроком на 12 месяцев на 15 сентября

Редакция Финансов Mail проанализировала предложения финансовоого маркетплейса «Финуслуги» по состоянию на 13 сентября 2025 года и выяснила, какие банки предоставляют наиболее выгодные ставки по депозитам на 12 месяцев.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

12 сентября Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых. После изменения регулятором ставки участники финансового рынка актуализировали условия по депозитам.

Максимальная ставка на текущий момент составляет 14% годовых — этот продукт предлагают Московский кредитный банк и Совкомбанк для вкладов от 3 миллонов рублей. Аналогичную доходность можно получить в Кредит Европа Банке на вклады от 100 тысяч рублей и в Самолет Банке на вклады от 500 тысяч рублей.

В Московском кредитном банке и Совкомбанке доступны депозиты сроком на год под 13,8% годовых с минимальным взносом от 10 тысяч рублей. Такие же ставки в Авто финанс банке при пополнении от 100 тысяч рублей.

В Первоуральскбанке и банке Дом.РФ максимальная ставка составляет 13,5% годовых при открытии депозита на сумму от 100 тысяч рублей и от 1 миллиона рублей соответственно.

Напомним, что заявленная доходность гарантируется только при открытии вкладов на платформе «Финуслуги».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше