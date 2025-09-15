Топ-6 выгодных вкладов сроком на 12 месяцев на 15 сентября

Максимальная ставка на текущий момент составляет 14% годовых — этот продукт предлагают Московский кредитный банк и Совкомбанк для вкладов от 3 миллонов рублей. Аналогичную доходность можно получить в Кредит Европа Банке на вклады от 100 тысяч рублей и в Самолет Банке на вклады от 500 тысяч рублей.