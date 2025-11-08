Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 8 ноября

Открыть депозит под 15,2% можно в Московском кредитном банке для сумм от 10 тысяч рублей и в Авто Финанс Банке — от 100 тысяч рублей. В банке «Пойдем» доходность при сумме размещения от 300 тысяч рублей составит 15,1%.