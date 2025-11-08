Ричмонд
Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 8 ноября

После снижения Банком России ключевой ставки до 16,5% участники финрынка продолжают корректировать условия по депозитам. Редакция Финансов Mail проанализировала актуальные предложения на 7 ноября и определила, в каких банках доступны вклады на три месяца по наиболее привлекательным ставкам.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Фото Елены Ермолиной

После решения регулятора снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 16,5% годовых — крупнейшие банки быстро отреагировали, скорректировав условия по депозитным и кредитным продуктам.

Согласно обновленным предложениям, максимальную доходность по вкладам на три месяца предлагает Локо Банк — ставку 30% годовых при минимальной сумме размещения 20 тысяч рублей. Аналогичная доходность в Банке Дом.РФ, сумма размещения — от 10 тысяч рублей.

Московский кредитный банк принимает вклады по ставке 19% годовых с минимальной суммой от 10 тысяч рублей (акция для новых клиентов).

Свой банк и Локо Банк дают доходность 15,35% годовых, сумма пополнения — 30 тысяч рублей и 300 тысяч рублей соответственно.

Открыть депозит под 15,2% можно в Московском кредитном банке для сумм от 10 тысяч рублей и в Авто Финанс Банке — от 100 тысяч рублей. В банке «Пойдем» доходность при сумме размещения от 300 тысяч рублей составит 15,1%.

Вклады с доходностью 15% годовых предлагают сразу два банка: Реалист Банк — при размещении от 100 тысяч рублей, банк «Приморье» — от 300 тысяч рублей.

Условия процентной доходности доступны только при оформлении вкладов на платформе Финуслуг.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

