Топ-6 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 22 сентября

Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку до 17% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересмотрели процентные ставки по депозитам.
Согласно последним данным, наиболее привлекательные условия по размещению средств на срочных вкладах предлагают сразу несколько крупных банков. Максимальная ставка — 14,05% годовых — доступна в Авто Финанс Банке при сумме депозита от 100 тысяч рублей.
Ставка 14% годовых предлагается сразу несколькими кредитными организациями — Московский кредитный банк и Совкомбанк предлагают разместить вклады на сумму от 3 млн рублей, Кредит Европа Банк — от 100 тысяч рублей.
Открыть вклады под 13,8% годовых для сумм от 10 тысяч рублей можно Московском кредитном банке и Совкомбанке. В Самолет Банке и Первоуральскбанке доступны предложения под 13,5% годовых. Минимальная сумма составляет 500 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.
В банках Приморье и Дальневосточный вклады сроком на 12 месяцев размещают под 13% при сумме открытия от 300 тысяч рублей и от 150 тысяч рублей.
Напомним, что условия доходности гарантированы только при открытии вкладов через платформу «Финуслуги».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».