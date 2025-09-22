Топ-6 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 22 сентября

Открыть вклады под 13,8% годовых для сумм от 10 тысяч рублей можно Московском кредитном банке и Совкомбанке. В Самолет Банке и Первоуральскбанке доступны предложения под 13,5% годовых. Минимальная сумма составляет 500 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.