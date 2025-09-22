Ричмонд
Топ-6 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 22 сентября

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 19 сентября 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на 12 месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Shutterstock

Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку до 17% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересмотрели процентные ставки по депозитам.

Согласно последним данным, наиболее привлекательные условия по размещению средств на срочных вкладах предлагают сразу несколько крупных банков. Максимальная ставка — 14,05% годовых — доступна в Авто Финанс Банке при сумме депозита от 100 тысяч рублей.

Ставка 14% годовых предлагается сразу несколькими кредитными организациями — Московский кредитный банк и Совкомбанк предлагают разместить вклады на сумму от 3 млн рублей, Кредит Европа Банк — от 100 тысяч рублей.

Открыть вклады под 13,8% годовых для сумм от 10 тысяч рублей можно Московском кредитном банке и Совкомбанке. В Самолет Банке и Первоуральскбанке доступны предложения под 13,5% годовых. Минимальная сумма составляет 500 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.

В банках Приморье и Дальневосточный вклады сроком на 12 месяцев размещают под 13% при сумме открытия от 300 тысяч рублей и от 150 тысяч рублей.

Напомним, что условия доходности гарантированы только при открытии вкладов через платформу «Финуслуги».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

