Топ-6 банковских вкладов на 12 месяцев на 13 октября

После снижения ключевой ставки Банком России до 17% финансовые организации продолжают корректировать условия по депозитным продуктам. Аналитики Финансы Mail провели мониторинг актуальных предложений на 10 октября и определили, в каких банках доступны вклады на 12 месяцев по наиболее привлекательным ставкам.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Согласно последним данным рынка вкладов, максимальную доходность на сегодня предлагает Авто Финанс Банк — 14,05% годовых для депозитов от 100 тыс. рублей.

На втором месте по уровню доходности находятся три банка: Московский кредитный банк, Совкомбанк и Кредит Европа Банк. Они предлагают 14% годовых; минимальная сумма для размещения составляет 3 млн рублей в МКБ и Совкомбанке, а для Кредит Европа Банка — 100 тыс. рублей.

Совкомбанк и Московский кредитный банк также имеют предложения по вкладам на сумму от 10 тыс. рублей со ставкой 13,8% годовых. Отметим, что Совкомбанк, Первоуральскбанк и Самолет Банк предлагают депозиты под 13,5% годовых: минимальные суммы размещения варьируются от 10 тыс. до 1,5 млн рублей в зависимости от банка.

Получить доходность на уровне 13% годовых клиенты могут, разместив от 300 тыс. рублей в банке «Приморье» или выбрав вклад от 3 млн рублей в Московском кредитном банке.

Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

