Топ-6 банковских вкладов на 12 месяцев на 13 октября

Совкомбанк и Московский кредитный банк также имеют предложения по вкладам на сумму от 10 тыс. рублей со ставкой 13,8% годовых. Отметим, что Совкомбанк, Первоуральскбанк и Самолет Банк предлагают депозиты под 13,5% годовых: минимальные суммы размещения варьируются от 10 тыс. до 1,5 млн рублей в зависимости от банка.