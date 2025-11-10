Ричмонд
Топ-6 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 10 ноября

После снижения ключевой ставки Центробанком на 0,5 процентного пункта, до уровня 16,5% годовых, банки оперативно скорректировали условия депозитных и кредитных продуктов. Финансы Mail изучили актуальные на 7 ноября предложения платформы «Финуслуги» и выяснили, где можно открыть самый выгодный вклад сроком на один год.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Shutterstock

Согласно обновленным предложениям, максимальную доходность по годовым вкладам предлагать Быстро Банк — 14,6% годовых при минимальном взносе 150 тыс. рублей.

В Авто Финанс Банке и Первоуральскбанке ставка составит 14,5%, сумма пополнения — от 100 тысяч рублей.

Московский кредитный банк принимает сбережения по ставке 14,1% годовых при минимальной сумме размещения 10 тыс. рублей и 14% — при сумме от 3 млн рублей. Также 14% можно получить при открытии депозита от 100 тысяч рублей в Кредит Европа Банке.

Ставка на уровне 13,5% годовых доступна клиентам Банка Дом.РФ и Самолет банка при размещении от 1,5 млн рублей и от 500 тысяч рублей соответственно.

Вкладчики банка Приморье могут разместить средства под 13% при сумме от 300 тысяч рублей.

Условия процентной доходности доступны только при открытии вкладов через финансовый маркетплейс «Финуслуги».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
