Топ-6 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 10 ноября

Согласно обновленным предложениям, максимальную доходность по годовым вкладам предлагать Быстро Банк — 14,6% годовых при минимальном взносе 150 тыс. рублей.
В Авто Финанс Банке и Первоуральскбанке ставка составит 14,5%, сумма пополнения — от 100 тысяч рублей.
Московский кредитный банк принимает сбережения по ставке 14,1% годовых при минимальной сумме размещения 10 тыс. рублей и 14% — при сумме от 3 млн рублей. Также 14% можно получить при открытии депозита от 100 тысяч рублей в Кредит Европа Банке.
Ставка на уровне 13,5% годовых доступна клиентам Банка Дом.РФ и Самолет банка при размещении от 1,5 млн рублей и от 500 тысяч рублей соответственно.
Вкладчики банка Приморье могут разместить средства под 13% при сумме от 300 тысяч рублей.
Условия процентной доходности доступны только при открытии вкладов через финансовый маркетплейс «Финуслуги».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».