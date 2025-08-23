Ричмонд
Топ-6 банковских вкладов сроком на 3 месяца на 23 августа

Финансы Mail проанализировали предложения на маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 22 августа 2025 года и узнали, в каких банках самые выгодные предложения по размещению вкладов сроком на три месяца.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

25 июля 2025 года Банк России принял решение о втором в текущем году снижении ключевой ставки, установив ее на уровне 18% годовых. В ответ на изменение политики регулятора кредитно-финансовые учреждения оперативно пересматривают условия размещения депозитов для клиентов.

Банк Дом.РФ возглавил рейтинг доходности по депозитам, предлагая ставку 30% годовых на трехмесячный вклад при минимальной сумме размещения от 10 тысяч рублей, доступной для новых клиентов.

Московский кредитный банк установил ставку 20% годовых для депозитов на аналогичный срок и ту же минимальную сумму, а для вкладов свыше 3 миллионов рублей — 15,8% годовых.

Совкомбанк предлагает трехмесячные депозиты под 18,5% годовых при вложениях от 1 миллиона рублей и 16,5% годовых — от 10 тысяч рублей.

Банк ДОМ.РФ предлагает ставку 16,8% годовых для вкладов на сумму свыше 10 тысяч рублей, МБ Рус Банк — 16,5% годовых при минимальном пополнении от 500 тысяч рублей.

Ставка 16% годовых на трехмесячный вклад доступна в Московском кредитном банке (размещение от 10 тысяч рублей), Финстар банке (от 200 тысяч рублей) и Авто Финанс Банке (от 100 тысяч рублей).

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

