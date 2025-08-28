Топ-6 способов сэкономить на сборах ребенка в школу

Отслеживайте распродажи
Откладывать приобретение принадлежностей к школе на последний момент не стоит, к началу учебного года большинство продавцов поднимают цены на фоне высокого спроса. Но есть и магазины, которые приурочивают распродажи и акции ближе к концу лета. Отслеживать скидки и акции удобно на специальных агрегаторах. Также перед закупкой есть смысл сравнить цены на интересующие товары в нескольких магазинах. Так будет больше шансов совершить покупку с реальной выгодой, а не просто поддаться на маркетинговый ход.
Возвращайте часть трат
Большинство банков предоставляют клиентам возможность поучаствовать в программах кешбэка. При оплате картой в магазине часть расходов банк возвращает на счет клиента в виде баллов или реальных денег. Если вы пользуетесь кешбэком, чаще платите картой, так удастся вернуть больше средств.
Купите новые вещи на досках объявлений
Родители могут по ошибке купить ребенку вещь не того размера или цвета. Львиная доля таких товаров потом отправляется на перепродажу на досках объявлений или в соцсетях. Цены на них обычно гораздо ниже, чем в торговых точках. Важно соблюдать осторожность, покупая вещи у частных лиц. Не переходить по подозрительным ссылкам, не отправлять деньги за товар заранее, не делиться ни с кем конфиденциальными данными банковской карты.
Участвуйте в коллективных закупках
Рабочие тетради, альбомы, ручки и прочие канцелярские принадлежности дешевле всего закупать оптом — на весь класс. Скооперируйтесь с другими родителями и сформируйте общий заказ. За большую партию вы можете получить скидки или бонусы. Если повезет, у кого-нибудь из мам, пап или их знакомых найдется еще и дисконтная карта крупной сети канцтоваров. Так можно сэкономить до 15−20% на тех позициях, которые никогда не попадают на распродажи.
Не торопитесь делать импульсивные покупки
Если прошлогодняя школьная форма еще подходит ребенку, можно отложить покупку новых вещей на осень. Ажиотаж после августа-сентября уже схлынет, а многие магазины снизят цены. К тому же, могут подвезти новый товар взамен раскупленного и не придется делать выбор из остатков.
Покупайте вещи «на вырост»
В период зимних распродаж скидки могут достигать 70%, что дает возможность заранее приобрести необходимые товары для следующего учебного года на привлекательных условиях. При выборе из двух возможных размеров отдавать предпочтение следует большему варианту. Брюки и юбки легко подгоняются по длине, платья — по объему, а слишком просторные вещи можно отложить до следующего года.
