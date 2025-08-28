Топ-6 способов сэкономить на сборах ребенка в школу

Откладывать приобретение принадлежностей к школе на последний момент не стоит, к началу учебного года большинство продавцов поднимают цены на фоне высокого спроса. Но есть и магазины, которые приурочивают распродажи и акции ближе к концу лета. Отслеживать скидки и акции удобно на специальных агрегаторах. Также перед закупкой есть смысл сравнить цены на интересующие товары в нескольких магазинах. Так будет больше шансов совершить покупку с реальной выгодой, а не просто поддаться на маркетинговый ход.