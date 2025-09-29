Топ-6 самых выгодных вкладов сроком на 12 месяцев на 29 сентября

В Московском кредитном банке и Совкомбанке действуют предложения по ставке 13,8% годовых для депозитов от 10 тысяч рублей. В Самолет Банке, Первоуральскбанке и Банке Дом.РФ можно открыть вклад под 13,5% годовых при размещении от 500 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 1,5 млн рублей соответственно.