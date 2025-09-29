Ричмонд
Топ-6 самых выгодных вкладов сроком на 12 месяцев на 29 сентября

Редакция Финансов Mail проанализировала предложения на финансовом маркетплейсе Финуслуги по состоянию на 26 сентября 2025 года и выявила банки, предлагающие наиболее конкурентоспособные процентные ставки по вкладам сроком на один год.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Shutterstock

Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку до 17% годовых. На фоне решения регулятора финансовые организации скорректировали условия по депозитным продуктам.

Привлекательные условия по срочным вкладам предлагает целый ряд крупных российских банков. Максимальная ставка — 14,05% годовых — зафиксирована в Авто Финанс Банке при размещении средств от 100 тысяч рублей.

Ставку 14% годовых на депозиты предлагают, в частности, Московский кредитный банк и Совкомбанк при размещении от 3 млн рублей, а также Кредит Европа Банк — от 100 тысяч рублей.

В Московском кредитном банке и Совкомбанке действуют предложения по ставке 13,8% годовых для депозитов от 10 тысяч рублей. В Самолет Банке, Первоуральскбанке и Банке Дом.РФ можно открыть вклад под 13,5% годовых при размещении от 500 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 1,5 млн рублей соответственно.

В банке Приморье годовая ставка по вкладам сроком на 12 месяцев составляет 13% при минимальной сумме размещения от 300 тысяч рублей.

Напомним, что условия доходности гарантированы только при открытии вкладов через платформу «Финуслуги».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

