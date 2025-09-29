Топ-6 самых выгодных вкладов сроком на 12 месяцев на 29 сентября

Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку до 17% годовых. На фоне решения регулятора финансовые организации скорректировали условия по депозитным продуктам.
Привлекательные условия по срочным вкладам предлагает целый ряд крупных российских банков. Максимальная ставка — 14,05% годовых — зафиксирована в Авто Финанс Банке при размещении средств от 100 тысяч рублей.
Ставку 14% годовых на депозиты предлагают, в частности, Московский кредитный банк и Совкомбанк при размещении от 3 млн рублей, а также Кредит Европа Банк — от 100 тысяч рублей.
В Московском кредитном банке и Совкомбанке действуют предложения по ставке 13,8% годовых для депозитов от 10 тысяч рублей. В Самолет Банке, Первоуральскбанке и Банке Дом.РФ можно открыть вклад под 13,5% годовых при размещении от 500 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 1,5 млн рублей соответственно.
В банке Приморье годовая ставка по вкладам сроком на 12 месяцев составляет 13% при минимальной сумме размещения от 300 тысяч рублей.
Напомним, что условия доходности гарантированы только при открытии вкладов через платформу «Финуслуги».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».