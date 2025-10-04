Топ-6 самых выгодных банковских вкладов на 3 месяца на 4 октября

Локо Банк запустил депозитный продукт с рекордной ставкой 30% годовых при минимальной сумме вложения 20 тысяч рублей.
Московский кредитный банк предлагает годовую ставку 19% при размещении от 10 тысяч рублей для новых клиентов; для действующих клиентов ставка составляет 15,3%. Аналогичную ставку этот банк предлагает для вкладов свыше 3 млн рублей.
Совкомбанк установил доходность вкладов на уровне 18% годовых для депозитов от 1 млн рублей.
В Банке Реалист минимальная сумма для получения доходности 15,7% годовых составляет 100 тысяч рублей. Авто Финанс Банк готов предоставить ставку 15,6% при вложениях на аналогичную сумму.
Ставка 15,5% годовых доступна в Банке Дом.РФ и Совкомбанке при минимальной сумме депозита от 500 тысяч рублей и от 10 тысяч рублей соответственно.
Условия процентной доходности гарантируются только при открытии вкладов на платформе Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».