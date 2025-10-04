Топ-6 самых выгодных банковских вкладов на 3 месяца на 4 октября

Узнать больше по теме

Совкомбанк: история, финансовые показатели и перспективы

За более чем 30-летнюю историю Совкомбанк превратился из мелкой финансовой организации в третий по величине активов частный банк России. Расскажем подробнее о его финансовых результатах и рисках, угрожающих стабильности работы.