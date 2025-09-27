Топ-6 самых выгодных банковских вкладов на 3 месяца на 27 сентября

Рекордную ставку — 30% годовых — готов предложит новым клиентам Банк Дом.РФ. Стартовая сумма депозита — 10 тысяч рублей.
В Московском кредитном банке средства на сумму от 10 тыс. рублей можно вложить под 19% годовых, ставка доступна новым клиентам. Для текущих клиентов доходность составит 15,3% годовых.
Совкомбанк предлагает вклады со ставкой 18% годовых для депозитов от 1 млн рублей.
Разместить средства под 16,25% годовых можно в Своем Банке, сумма — 30 тысяч рублей. Авто Финанс Банк гарантирует доходность в 15,6% для вкладов от 100 тысяч рублей и выше.
Замыкают рейтинг вклады, доходность по которым составляет 15,5% годовых. Их можно открыть в Банке Дом.РФ — от 10 тысяч рублей, в Совкомбанке — на аналогичную сумму и в Дом.ру банке — от 500 тысяч рублей.
Гарантии доходности предоставляются только при открытии депозитов через платформу Финуслуги.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.