Топ-6 выгодных банковских вкладов на 12 месяцев на 6 октября

Совкомбанк и Московский кредитный банк также предлагают клиентам открыть депозиты на сумму от 10 тысяч рублей, но уже под 13,8% годовых.



Доходность в Совкомбанке, Первоуральскбанке, Совкомбанке и Самолет Банке составит 13,5% годовых для вкладов от 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 1,5 миллиона рублей соответственно.