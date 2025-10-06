Ричмонд
Топ-6 выгодных банковских вкладов на 12 месяцев на 6 октября

После снижения ставки Банка России до 17% участники рынка продолжают пересматривать условия размещения депозитов. Финансы Mail изучили актуальные на 3 октября предложения финансовых учреждений и выяснили, где можно открыть вклад сроком на 12 месяцев под выгодный процент.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Самое выгодное предложение — из линейки вкладов Авто Финанс Банка. Доходность по нему составит 14,05% годовых, стартовая сумма — от 100 тыс. рублей.

Второе место по доходности (14% годовых) удерживают сразу три банка — Московский кредитный банк, Совкомбанк и Кредит Европа Банк. Сумма вклада в первых двух случаях составит от 3 миллионов рублей, в третьем — от 100 тысяч рублей.

Совкомбанк и Московский кредитный банк также предлагают клиентам открыть депозиты на сумму от 10 тысяч рублей, но уже под 13,8% годовых.

Доходность в Совкомбанке, Первоуральскбанке, Совкомбанке и Самолет Банке составит 13,5% годовых для вкладов от 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 1,5 миллиона рублей соответственно.

Заработать 13% годовых на вкладе можно, разместив средства от 300 тысяч рублей в банке «Приморье» и от 3 миллионов рублей — в Московском кредитном банке.

Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Совкомбанк: история, финансовые показатели и перспективы
За более чем 30-летнюю историю Совкомбанк превратился из мелкой финансовой организации в третий по величине активов частный банк России. Расскажем подробнее о его финансовых результатах и рисках, угрожающих стабильности работы.
