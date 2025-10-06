Топ-6 выгодных банковских вкладов на 12 месяцев на 6 октября

Самое выгодное предложение — из линейки вкладов Авто Финанс Банка. Доходность по нему составит 14,05% годовых, стартовая сумма — от 100 тыс. рублей.
Второе место по доходности (14% годовых) удерживают сразу три банка — Московский кредитный банк, Совкомбанк и Кредит Европа Банк. Сумма вклада в первых двух случаях составит от 3 миллионов рублей, в третьем — от 100 тысяч рублей.
Совкомбанк и Московский кредитный банк также предлагают клиентам открыть депозиты на сумму от 10 тысяч рублей, но уже под 13,8% годовых.
Доходность в Совкомбанке, Первоуральскбанке, Совкомбанке и Самолет Банке составит 13,5% годовых для вкладов от 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 1,5 миллиона рублей соответственно.
Заработать 13% годовых на вкладе можно, разместив средства от 300 тысяч рублей в банке «Приморье» и от 3 миллионов рублей — в Московском кредитном банке.
Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».