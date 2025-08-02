Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 2 августа

25 июля Банк России во второй раз в 2025 году снизил ключевую ставку, установив ее на уровне 18% годовых. На фоне решения регулятора финансовые организации оперативно корректируют условия по депозитным и кредитным продуктам.
Лидером по доходности среди вкладов стал Банк Дом.РФ, который предлагает ставку 30% годовых по депозиту сроком на три месяцев при минимальной сумме от 10 тысяч рублей. Ставка доступна для новых клиентов.
Московский кредитный банк предоставляет вклад под 20% годовых на аналогичный срок и минимальную сумму размещения от 10 тысяч рублей. Для вкладов свыше 3 миллионов рублей ставка составит 16,3%.
В Совкомбанке клиентам доступен вклад под 19,5% годовых при размещении от 1 млн рублей на срок три месяца.
Банк ТКБ предлагает доходность 16,5% годовых для вкладов на сумму свыше 300 тысяч рублей. Аналогичную ставку предлагает банк Дальневосточный при сумме пополнения от 150 тысяч рублей.
Ставку 16,1% годовых по трехмесячному вкладу готовы предоставить вкладу готовы предоставить сразу два банка: АвтоФинансБанк (размещение от 100 тысяч рублей) и Банк Дом.РФ при размещении от 10 тысяч рублей для текущих клиентов.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».