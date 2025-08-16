Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 16 августа

25 июля ЦБ во второй раз в 2025 году снизил ключевую ставку, установив ее на уровне 18% годовых. На фоне решения Банка России ведущие кредитно-финансовые учреждения страны продолжают корректировать условия открытия депозитов.
Лидером по доходности среди вкладов стал Банк Дом.РФ, который предлагает ставку 30% годовых по депозиту сроком на три месяца при минимальной сумме от 10 тысяч рублей. Ставка доступна для новых клиентов.
Московский кредитный банк предоставляет вклад под 20% годовых на аналогичный срок и минимальную сумму размещения от 10 тысяч рублей. Для вкладов свыше 3 миллионов рублей ставка составит 15,8%.
В Совкомбанке клиентам доступен вклад под 19% годовых при размещении от 1 млн рублей на срок три месяца. При сумме вложений от 10 тысяч рублей доходность составит 17% годовых.
МБ РУС банк предлагает доходность 16,15% годовых для вкладов на сумму свыше 500 тысяч рублей, Авто Финанс Банк — 16,1% годовых при сумме пополнения от 100 тысяч рублей.
Ставку 16% годовых по трехмесячному вкладу готовы предоставить сразу три банка: Транскапитал банк (размещение от 300 тысяч рублей), Московский кредитный банк (размещение от 10 тысяч рублей) и Финанстар Банк для размещений от 300 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».