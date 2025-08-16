Ричмонд
Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 16 августа

Финансы Mail провели анализ предложений на маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 15 августа 2025 года и выяснили, какие банки предлагают выгодные условия по размещению вкладов сроком на три месяца.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

25 июля ЦБ во второй раз в 2025 году снизил ключевую ставку, установив ее на уровне 18% годовых. На фоне решения Банка России ведущие кредитно-финансовые учреждения страны продолжают корректировать условия открытия депозитов.

Лидером по доходности среди вкладов стал Банк Дом.РФ, который предлагает ставку 30% годовых по депозиту сроком на три месяца при минимальной сумме от 10 тысяч рублей. Ставка доступна для новых клиентов.

Московский кредитный банк предоставляет вклад под 20% годовых на аналогичный срок и минимальную сумму размещения от 10 тысяч рублей. Для вкладов свыше 3 миллионов рублей ставка составит 15,8%.

В Совкомбанке клиентам доступен вклад под 19% годовых при размещении от 1 млн рублей на срок три месяца. При сумме вложений от 10 тысяч рублей доходность составит 17% годовых.

МБ РУС банк предлагает доходность 16,15% годовых для вкладов на сумму свыше 500 тысяч рублей, Авто Финанс Банк — 16,1% годовых при сумме пополнения от 100 тысяч рублей.

Ставку 16% годовых по трехмесячному вкладу готовы предоставить сразу три банка: Транскапитал банк (размещение от 300 тысяч рублей), Московский кредитный банк (размещение от 10 тысяч рублей) и Финанстар Банк для размещений от 300 тысяч рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
