Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 9 ноября

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 7 ноября 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на шесть месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: 9111

В пятницу, 24 октября, Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 30% годовых. Его предлагают Локо-Банк и Банк «Дом.РФ» на сумму от 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно.

В Московском кредитном банке можно открыть депозит на сумму от 10 тысяч рублей под 17,5% годовых.

Вклад под 15,3% годовых доступен в БыстроБанке, на сумму от 150 тысяч рублей.

Авто Финанс Банк предлагает клиентам вклад на сумму от 100 тысяч рублей под 15,2% годовых.

Клиенты Реалист Банка могут открыть вклад под 15,1% годовых. Его размер должен начинаться с 100 тысяч рублей.

Вклад под 15% годовых можно открыть в Банке «Приморье», на сумму от 300 тысяч рублей.

Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
