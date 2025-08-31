Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 31 августа

Банк России 25 июля снизил ключевую ставку до 18% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 30% годовых. Его предлагает Банк Дом.РФ на сумму от 10 тысяч рублей. В этом же банке можно открыть вклад под 19,5% годовых (от 10 тысяч рублей).
Клиентам Московского кредитного банка доступен вклад на сумму от 10 тысяч рублей под 15,7% годовых.
Вклад под 15% одовых доступен в реалист банке (от 10 тысяч рублей) и в МКБ (от 3 млн рублей).
В Транскапиталбанке можно открыть вклад под 14,9% годовых, если его размер превысит 3 млн рублей.
Клиентам Авто Финанс Банка доступен вклад под 14,8% годовых на сумму от 100 тысяч рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».