Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 3 ноября

В пятницу, 24 октября, Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Клиенты Совкомбанка могут открыть депозит под 18% годовых, размер вклада должен начинаться до 50 тысяч рублей.
В Московском кредитном банке можно открыть депозит на сумму от 10 тысяч рублей под 17,5% годовых.
Вклад под 15,3% годовых доступен в БыстроБанке, на сумму от 150 тысяч рублей.
Авто Финанс Банк предлагает клиентам вклад на сумму от 100 тысяч рублей под 15,2% годовых.
Клиенты Реалист Банка могут открыть вклад под 15,1% годовых. Его размер должен начинаться с 100 тысяч рублей.
Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».