Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 24 августа

Банк России 25 июля снизил ключевую ставку до 18% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 30% годовых. Его предлагает Банк Дом.РФ на сумму от 10 тысяч рублей. В этом же банке можно открыть вклад под 19,5% годовых (от 10 тысяч рублей).
Клиентам СДМ-Банка доступен вклад под 15,31% годовых. Его размер должен начинаться от 1,5 млн рублей.
Вклад под 15,1% годовых можно открыть в Московском кредитном банке (от 10 тысяч рублей) и Авто Финанс Банке (от 100 тысяч рублей).
При этом, клинеты МКБ могут положить 3 млн рублей и выше на вклад под 15% годовых. Под этот же процент можно открыть депозит в Локо-банке (от 300 тысяч рублей), МБ Рус Банке (от 500 тысяч рублей), Финстар Банке (от 200 тысяч рублей) и Реалист Банке (от 100 тысяч рублей).
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».