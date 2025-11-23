Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 23 ноября

В пятницу, 24 октября, Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Вклад под 18,5% годовых доступен клиентам Совкомбанка, если его размер начинается от 50 тысяч рублей.
Банк ДОМ.РФ также предлагает вклад под 18% годовых на сумму от 10 тысяч рублей.
В Московском кредитном банке можно открыть депозит на сумму от 10 тысяч рублей под 17,5% годовых.
Клиенты Реалист Банка могут открыть вклад под 15,25% годовых. Его размер должен начинаться с 100 тысяч рублей.
Авто Финанс Банк предлагает клиентам вклад на сумму от 100 тысяч рублей под 15,2% годовых.
Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».