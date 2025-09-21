Ричмонд
Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 21 сентября

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 19 сентября 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на шесть месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку до 17% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 30% годовых. Его предлагает Банк Дом.РФ на сумму от 10 тысяч рублей. В этом же банке можно открыть вклад под 18% годовых (от 10 тысяч рублей).

Клиентам Авто Финанс Банка доступен вклад под 15,4% годовых на сумму от 100 тысяч рублей.

В Московском кредитном банке можно открыть депозит на сумму от 10 тысяч рублей под 15,3% годовых. Вклад от 3 млн рублей в этом банке можно положить под 14,9% годовых.

Вклад под 15% годовых доступен в БыстроБанке, от 150 тысяч рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
