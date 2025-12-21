Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 21 декабря

В пятницу, 19 декабря, Банк России провел последнее в 2025 году заседание по ключевой ставке, понизив этот показатель на 0,5 процента, до 16% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Самым выгодным вкладом на этой неделе остается продукт под 18,1% годовых для клиентов Совкомбанка, если его размер начинается от 50 тысяч рублей.
На втором месте вклад в Быстробанке, под 15,7% годовых сроком на шесть месяцев и на сумму свыше 150 тысяч рублей.
Третья строчка по выгоде — у продукта Авто Финанс Банка — 15,6% годовых на сумму вклада свыше 100 тысяч рублей.
Реалист банк предлагает открыть вклад под 15,4% годовых на сумму 100 тысяч рублей или выше.
Свой Банк предлагает вклад на полгода под 15,15% годовых при сумме свыше 30 тысяч рублей.
В Банке Зенит вклад на полгода можно открыть под 15,1% годовых при сумме свыше 50 тысяч рублей.
Банк ДОМ.РФ предлагает 14,6% годовых при сумме на вкладе от 10 тысяч рублей. Такие условия по прибыли и в Локо-банке.
Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.
В Московском кредитном банке можно открыть депозит на сумму от 10 тысяч рублей под 14,5% годовых.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».