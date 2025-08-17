Ричмонд
Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 17 августа

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 15 августа 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на шесть месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Банк России 25 июля снизил ключевую ставку до 18% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 30% годовых. Его предлагает Банк Дом.РФ на сумму от 10 тысяч рублей. В этом же банке можно открыть вклад под 19,5% годовых (от 10 тысяч рублей).

Клиентам МБ РУС Банка доступен вклад под 15,65% годовых. При этом его размер должен начинаться от 500 тысяч рублей.

В Авто Финанс Банке и Совкомбанке можно открыть вклад под 15,5% годовых на сумму от 100 тысяч рублей и 3 млн рублей соответственно. Также Совкомбанк предлагает вклад на сумму от 10 тысяч рублей, под 15,4% годовых.

Клиентам СДМ-Банка доступен вклад под 15,31% годовых. Его размер должен начинаться от 1,5 млн рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
