Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 14 сентября

Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку до 17% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 30% годовых. Его предлагает Банк Дом.РФ на сумму от 10 тысяч рублей. В этом же банке можно открыть вклад под 18% годовых (от 10 тысяч рублей).
Клиентам Московского кредитного банка доступен вклад на сумму от 10 тысяч рублей под 15,3% годовых. Вклад от 3 млн рублей в этом банке можно положить под 14,9% годовых.
Вклад под 15% годовых доступен в Реалист банке, от 10 тысяч рублей.
Клиентам Авто Финанс Банка доступен вклад под 14,8% годовых на сумму от 100 тысяч рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».