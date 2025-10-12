Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 12 октября

Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку до 17% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 30% годовых. Его предлагает Локо-Банк на сумму от 20 тысяч рублей. В этом же банке можно открыть вклад под 15,2% годовых (от 300 тысяч рублей).
В Московском кредитном банке можно открыть депозит на сумму от 10 тысяч рублей под 17,5% годовых. Вклад от 3 млн рублей в этом банке можно положить под 14,9% годовых.
Вклад под 15,5% годовых доступен в БыстроБанке, на сумму от 150 тысяч рублей.
Клиенты Своего Банка могут открыть вклад под 15,45% годовых. Его размер должен начинаться с 30 тысяч рублей.
Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».