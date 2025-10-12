Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 12 октября

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 10 октября 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на шесть месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку до 17% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 30% годовых. Его предлагает Локо-Банк на сумму от 20 тысяч рублей. В этом же банке можно открыть вклад под 15,2% годовых (от 300 тысяч рублей).

В Московском кредитном банке можно открыть депозит на сумму от 10 тысяч рублей под 17,5% годовых. Вклад от 3 млн рублей в этом банке можно положить под 14,9% годовых.

Вклад под 15,5% годовых доступен в БыстроБанке, на сумму от 150 тысяч рублей.

Клиенты Своего Банка могут открыть вклад под 15,45% годовых. Его размер должен начинаться с 30 тысяч рублей.

Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше