Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 10 августа

Узнать больше по теме

Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики

Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.