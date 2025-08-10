Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 10 августа

Банк России 25 июля снизил ключевую ставку до 18% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 30% годовых. Его предлагает Банк Дом.РФ на сумму от 10 тысяч рублей.
Клиенты БыстроБанка могут открыть вклад под 16% годовых на сумму от 150 тысяч рублей.
Московский кредитный банк предлагает вклады под 15,9% и 15,8% на суммы от 3 млн рублей и 10 тысяч рублей соответственно.
Клиентам СДМ-Банка доступен вклад под 15,63% годовых. Его размер должен начинаться от 1,5 млн рублей.
Вклад под 15,5% годовых могут открыть клиенты Лока-банка (от 300 тысяч рублей), Авто Финанс Банка (от 100 тысяч рублей) и Совкомбанка (от 3 млн рублей).
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».