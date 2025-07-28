Топ-6 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 28 июля

25 июля Банк России снизил ключевую ставку до 18% годовых. Банки после изменения «ключа» Центробанком также обновили условия по депозитным продуктам, корректируя ставки по счетам и вкладам.
Наиболее высокую доходность среди годовых депозитов демонстрирует Московский кредитный банк: максимальная ставка по вкладу на 12 месяцев достигает 16,2% годовых при условии, что сумма вклада будет выше трех миллионов рублей.
Для вкладов от 10 тысяч рублей Московский кредитный банк предлагает ставку на уровне 16%.
Впрочем, не только эта кредитная организация предлагает 16% доходности. Такие условия предлагают еще три банка:
- Совкомбанк предлагает такой процен для вкладов от 3 миллионов рублей;
- Кредит Европа Банк — для вкладов от 100 тысяч рублей;
- Авто Финанс Банк — также на вклады свыше 100 тысяч рублей.
В ТКБ открыть вклад под 15,8% годовых сроком на год можно на сумму свыше 3 миллионов рублей, на вклады от 300 тысяч рублей процент будет чуть ниже — 15,75%.
Для вкладов от 10 тысяч рублей Совкомбанк предлагает 15,6% годовых.
Банк Зенит также предлагает вклад под 15,6% годовых, сумма депозита должна быть не ниже 50 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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