Топ-7 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 11 августа

25 июля Центральный банк России принял решение о снижении ключевой ставки до уровня 18% годовых. Вслед за изменением ключевого показателя ведущие кредитные организации скорректировали процентные ставки по депозитным продуктам, обновив условия по вкладам.
Кредит Европа Банк предлагает наиболее привлекательные условия среди годовых депозитов: максимальная ставка по вкладу на 12 месяцев составляет 15,5% годовых при размещении суммы свыше 100 тысяч рублей. Аналогичные условия размещения и в МБ Рус Банк.
В ТКБ ставка по годовому вкладу достигает 15,8% при размещении более трех миллионов рублей. Депозиты от 300 тысяч рублей доступны по ставке 15,75% годовых.
В банках МКБ, СМЛТ, Авто Финанс Банк и Совкомбанк годовая доходность по вкладам на 12 месяцев составит 15%. Минимальная сумма депозита составит соответственно 10 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 3 млн рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».