Топ-7 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 11 августа

Редакция Финансов Mail изучила текущие предложения банков по состоянию на 8 августа 2025 года и выяснила, где можно открыть выгодный вклад сроком на один год.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Shutterstock

25 июля Центральный банк России принял решение о снижении ключевой ставки до уровня 18% годовых. Вслед за изменением ключевого показателя ведущие кредитные организации скорректировали процентные ставки по депозитным продуктам, обновив условия по вкладам.

Кредит Европа Банк предлагает наиболее привлекательные условия среди годовых депозитов: максимальная ставка по вкладу на 12 месяцев составляет 15,5% годовых при размещении суммы свыше 100 тысяч рублей. Аналогичные условия размещения и в МБ Рус Банк.

МКБ Банк устанавливает процент 15,2 для вкладов от 3 миллионов рублей. В СДМ Банке можно открыть депозит на сумму от 1,4 млн рублей под 15,11% годовых. Депозит в Первоуральскбанке принесет владельцу 15,1% дохода в год при вложении сумм свыше 100 тысяч рублей.

В ТКБ ставка по годовому вкладу достигает 15,8% при размещении более трех миллионов рублей. Депозиты от 300 тысяч рублей доступны по ставке 15,75% годовых.

В банках МКБ, СМЛТ, Авто Финанс Банк и Совкомбанк годовая доходность по вкладам на 12 месяцев составит 15%. Минимальная сумма депозита составит соответственно 10 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 3 млн рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

