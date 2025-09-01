Ричмонд
Топ-6 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 1 сентября

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 29 августа 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на 12 месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Банк России 25 июля снизил ключевую ставку до 18% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 14,2% годовых. Его предлагает Московский кредитный банк на суммы от 10 тысяч рублей и 3 млн рублей.

Вклад по ставке 14% годовых доступен в Кредит Европа Банке (от 100 тысяч рублей), СМЛТ Банке (от 500 тысяч рублей), Авто Финанс Банке (от 100 тысяч рублей), Первоуральскбанке (от 100 тысяч рублей) и Совкомбанке (от 100 тысяч рублей).

Совкомбанк также предлагает клиентам открыть вклад под 13,8% годовых на сумму от 10 тысяч рублей.

Клиенты Дальневосточного банка и Банка «Дом.РФ» могут открыть вклад под 13,5% годовых — на сумму от 150 тысяч рублей и 1 млн рублей соответственно.

Клиентам СДМ-Банка доступен вклад под 13,41% годовых. Его размер должен начинаться от 1,4 млн рублей.

Вклад под 13,4% годовых доступен в Транскапиталбанке, на сумму от 3 млн рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
