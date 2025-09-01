Топ-6 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 1 сентября

Вклад по ставке 14% годовых доступен в Кредит Европа Банке (от 100 тысяч рублей), СМЛТ Банке (от 500 тысяч рублей), Авто Финанс Банке (от 100 тысяч рублей), Первоуральскбанке (от 100 тысяч рублей) и Совкомбанке (от 100 тысяч рублей).