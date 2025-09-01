Топ-6 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 1 сентября

Банк России 25 июля снизил ключевую ставку до 18% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 14,2% годовых. Его предлагает Московский кредитный банк на суммы от 10 тысяч рублей и 3 млн рублей.
Вклад по ставке 14% годовых доступен в Кредит Европа Банке (от 100 тысяч рублей), СМЛТ Банке (от 500 тысяч рублей), Авто Финанс Банке (от 100 тысяч рублей), Первоуральскбанке (от 100 тысяч рублей) и Совкомбанке (от 100 тысяч рублей).
Совкомбанк также предлагает клиентам открыть вклад под 13,8% годовых на сумму от 10 тысяч рублей.
Клиенты Дальневосточного банка и Банка «Дом.РФ» могут открыть вклад под 13,5% годовых — на сумму от 150 тысяч рублей и 1 млн рублей соответственно.
Клиентам СДМ-Банка доступен вклад под 13,41% годовых. Его размер должен начинаться от 1,4 млн рублей.
Вклад под 13,4% годовых доступен в Транскапиталбанке, на сумму от 3 млн рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».