Топ-6 выгодных вкладов на 3 месяца 20 декабря

После решения Совета директоров Банка России 19 декабря о снижении ключевой ставки до 16% многие финансовые организации пересмотрели условия по депозитам.

Банк «Дом.РФ» лидирует по уровню доходности, предлагая новым клиентам ставку 30% годовых при минимальном взносе от 10 тыс. рублей. Для действующих клиентов ставка составляет 14,8% годовых на ту же сумму.

Московский кредитный банк установил ставку 18,5% годовых для новых клиентов при минимальном депозите 10 тыс. рублей, для действующих клиентов — 14,8%.

Совкомбанк предлагает 17,6% годовых при размещении средств от 1 млн рублей и 16,1% для вкладов от 10 тыс. рублей.

В Своем Банке можно открыть вклад под 15,75% годовых с минимальной суммой 30 тыс. рублей.

Реалист Банк предлагает ставку 15,25% для депозитов от 100 тыс. рублей. Авто Финанс Банк фиксирует ставку на уровне 15,2% годовых при аналогичной сумме депозита.