Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 18 августа

Банк России 25 июля снизил ключевую ставку до 18% годовых. После решения ЦБ участники финансового рынка стали пересматривать процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным оказался вклад под 15,1% годовых. Его предлагает МБ РУС Банк при сумме пополнения на сумму от 500 тысяч рублей.
Четыре банка предлагают доходность по вкладу на 12 месяцев в размере 15% годовых. Это Кредит Европа Банк, Авто Финанс Банк и Самолет Банк. В первом и втором случае минимальная сумма пополнения составит от 100 тысяч рублей, во третьем — от 500 тысяч рублей. Аналогичная доходность у Совкомбанка при внесении 3 млн рублей и больше.
Клиенты СДМ-Банка могут открыть вклад под 14,77% годовых на сумму от 1,4 млн рублей.
Первоуральскбанк предлагает вклад под 14,6% годовых. При этом его размер должен начинаться от 100 тысяч рублей. Аналогичная доходность в Совкомбанке при сумме пополнения от 10 тысяч рублей.
В Транскапител банке есть два вида вкладов. В первом случае ставка по депозиту 14,55% годовых, сумма — от 3 млн рублей, во втором ставка 14,5% при сумме пополнения от 300 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».