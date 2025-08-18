Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 18 августа

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 15 августа 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на 12 месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Банк России 25 июля снизил ключевую ставку до 18% годовых. После решения ЦБ участники финансового рынка стали пересматривать процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным оказался вклад под 15,1% годовых. Его предлагает МБ РУС Банк при сумме пополнения на сумму от 500 тысяч рублей.

Четыре банка предлагают доходность по вкладу на 12 месяцев в размере 15% годовых. Это Кредит Европа Банк, Авто Финанс Банк и Самолет Банк. В первом и втором случае минимальная сумма пополнения составит от 100 тысяч рублей, во третьем — от 500 тысяч рублей. Аналогичная доходность у Совкомбанка при внесении 3 млн рублей и больше.

Клиенты СДМ-Банка могут открыть вклад под 14,77% годовых на сумму от 1,4 млн рублей.

Первоуральскбанк предлагает вклад под 14,6% годовых. При этом его размер должен начинаться от 100 тысяч рублей. Аналогичная доходность в Совкомбанке при сумме пополнения от 10 тысяч рублей.

В Транскапител банке есть два вида вкладов. В первом случае ставка по депозиту 14,55% годовых, сумма — от 3 млн рублей, во втором ставка 14,5% при сумме пополнения от 300 тысяч рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Кредит: как получить деньги и не оказаться в долговой яме
Иногда банки отказывают в заемных средствах без объяснения причин, даже если человек имеет хорошую кредитную историю и постоянную работу. С помощью эксперта расскажем, почему это может произойти, и сколько клиент переплачивает банку при оформлении кредита.
Читать дальше