Топ-5 советов, которые помогут не переплатить за отопление

Если в квартире холодно, а батареи не такие горячие, как у соседей, следует проверить радиаторы. Так, если старые износились и забились шламом, их следует заменить. На температуре в доме также может сказаться недостаточное количество секций — на каждые два квадратных метра жилья должна приходиться одна секция радиатора, плюс еще одна дополнительная на всю комнату.