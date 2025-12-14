Топ-5 советов, которые помогут не переплатить за отопление

Тарифы на отопление ежегодно растут, и пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы эта динамика замедлилась. Но реальная экономия на коммунальных платежах все-таки возможна — если детально продумать энергоэффективность своей квартиры.
Индивидуальные приборы учета
Наиболее очевидным вариантом сократить расходы на тепло является установка индивидуальных счетчиков. В этом случае жильцы квартиры будут платить только за то, что потребляют сами. Кроме того, приборы позволят регулировать температуру в помещении.
Но есть одно «но». Счетчики можно установить только при наличии в доме такой технической возможности. Так, если в доме разводка отопления вертикальная, приборы установить не получится.
Радиаторы
Если в квартире холодно, а батареи не такие горячие, как у соседей, следует проверить радиаторы. Так, если старые износились и забились шламом, их следует заменить. На температуре в доме также может сказаться недостаточное количество секций — на каждые два квадратных метра жилья должна приходиться одна секция радиатора, плюс еще одна дополнительная на всю комнату.
Кроме того, позади радиаторов можно установить установить специальные теплоотражающие экраны. Они позволят направить все тепло вглубь квартиры.
Стены
Если от стен, которые граничат с улицей, ощутимо тянет холодом, стоит задуматься о теплоизоляции. То же самое касается пола, если квартира находится на первом этаже или над нежилым помещением, а также потолка, если этаж последний.
Тут есть два варианта. Первый — изолировать «холодные» стены изнутри, второй — добиться полноценной теплоизоляции всего дома при комплексном капитальном ремонте.
Окна
Главным источником холода в любой квартире являются окна. При покупке стоит отдавать предпочтение многокамерным стеклопакетам и профилю с большой монтажной глубиной. Правило простое: чем больше воздушных камер, тем комфортнее будет в квартире зимой.
Однако даже продвинутые энергосберегающие модели не всегда избавляют от теплопотерь. Если их неправильно поставить, могут образоваться щели, через которые из квартиры будет уходить тепло, а с улицы начнет поступать холодный воздух.
Трубы
Значительная часть тепла может потеряться на пути к радиатору через открытые участки труб в подъезде и технических помещениях, а также в местах прохождения трубопровода сквозь стены и перекрытия.
Помимо этого, недостаточная изоляция труб нередко приводит к перетопам в местах общего пользования. Чтобы избежать такой ситуации, нужно обратиться в управляющую компанию для проверки исправности и качества изоляции трубопровода — она должна быть энергоэффективной и «обеспечивать параметры теплохолодоносителя при эксплуатации, нормативный уровень тепловых потерь оборудованием и трубопроводами, безопасную для человека температуру их наружных поверхностей».
