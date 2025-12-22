Ричмонд
Топ-6 выгодных вкладов сроком на 12 месяцев 22 декабря

Редакция Финансов Mail изучила предложения финансового маркетплейса Финуслуги на 19 декабря 2025 года и составила рейтинг самых выгодных вкладов сроком на один год.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

После снижения ключевой ставки Банком России до 16% годовых 19 декабря, банки оперативно актуализировали условия по депозитам.

Согласно мониторингу продуктовых линеек, максимальную ставку среди рублевых вкладов на данный момент предлагает Авто Финанс Банк — 16,5% годовых при минимальном взносе 100 тысяч рублей.

Быстробанк занимает следующую позицию по уровню доходности — 14,3% годовых при взносе от 150 тысяч рублей.

В Первоуральскбанке предусмотрена ставка 14,15% для депозитов от 50 тысяч рублей.

В Московском кредитном банке действуют ставки 14,1% годовых при вложении от 10 тысяч рублей и 14% — при сумме от 3 млн рублей.

Ставку 14% годовых можно получить по депозитам в Совкомбанке и Кредит Европа Банке, при этом минимальный размер вложения составляет 10 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Условия процентной доходности актуальны при открытии вкладов через платформу Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

