Топ-5 банковских вкладов сроком на три месяца на 6 сентября

Банк России 25 июля снизил ключевую ставку до 18% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 30% годовых. Его предлагает Банк «Дом.РФ» на сумму от 10 тысяч рублей. Здесь же можно открыть вклад под 16,5% годовых на сумму от 10 тысяч рублей.
В Московском кредитном банке можно открыть депозит на сумму 10 тысч рублей и более — в этом случае максимальный процент составит 20% годовых.
Вклад под 18% годовых предлагает Совкомбанк на сумму от 1 млн рублей. В Совкомбанке также можно открыть вклад от 10 тысяч рублей, но под 16,5% годовых.
Авто Финанс Банк предлагает клиентам вклад под 16% годовых на сумму от 100 тысяч рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».