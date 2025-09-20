Топ-5 банковских вкладов сроком на три месяца на 20 сентября

Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку до 17% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 30% годовых. Его предлагает Банк «Дом.РФ» на сумму от 10 тысяч рублей.
В Московском кредитном банке можно открыть депозит на сумму 10 тысяч рублей и более — в этом случае максимальный процент составит 19% годовых.
Вклад под 18% годовых предлагает Совкомбанк на сумму от 1 млн рублей.
Авто Финанс Банк также предлагает клиентам вклад под 15,6% годовых на сумму от 100 тысяч рублей.
Вклады под 15,5% годовых предлагают сразу несколько банков: Дом.ру Банк (КБ «УРАЛ ФД») на сумму от 500 тысяч рублей, Банк «ДОМ.РФ» — от 10 тысяч рублей, Совкомбанк — от 10 тысяч рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».