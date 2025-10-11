Ричмонд
Топ-5 банковских вкладов сроком на три месяца на 11 октября

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 10 октября 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на три месяца с наиболее выгодной процентной ставкой.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку до 17% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 30% годовых. Его предлагает Локо-Банк на сумму от 20 тысяч рублей.

В Московском кредитном банке можно открыть депозит на сумму 10 тысяч рублей и более — в этом случае максимальный процент составит 19% годовых.

Вклад под 18% годовых предлагает Совкомбанк на сумму от 1 млн рублей.

Авто Финанс Банк также предлагает клиентам вклад под 15,6% годовых на сумму от 100 тысяч рублей.

Клиенты Московского кредитного банка могут подожить сумму от 10 тысяч рублей либо от 3 млн рублей на депозит под 15,3% годовых.

Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

