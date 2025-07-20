Топ-5 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 20 июля

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 22% годовых. Его предлагает Банк Дом.РФ на сумму от 10 тысяч рублей.
Клиенты Авто Финанс Банка могут открыть вклад под 17,85% годовых на сумму от 100 тысяч рублей.
Вклад под 17,5% годовых можно открыть в трех банках — СМЛТ Банке (от 3 млн рублей), Совкомбанке (от 3 млн рублей) и Локо-Банке (от 300 тысяч рублей).
Совкомбанк также предлагают вклады под 17,4% годовых, на сумму от 10 тысяч рублей каждый.
Вклад на шесть месяцев со ставкой 17,2% годовых предлагает Банк «Зенит» на сумму от 50 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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