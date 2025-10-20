Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 20 октября

Банк России 12 сентября понизил ключевую ставку до 17% годовых. Следующее заседание совета директоров назначено на 24 октября. В ожидании нового решения регулятора банки начали корректировать доходности по депозитам.
Авто Финанс Банк предлагает максимальную доходность по вкладу на 12 месяцев — 14,5% годовых при сумме от 100 тысяч рублей.
В Московском кредитном банке депозит от 10 тыс. рублей приносит 14,4% годовых; при сумме от 3 млн рублей ставка составляет 14% годовых.
В Кредит Европа банк ставка по вкладу достигает 14% годовых при минимальной сумме 100 тысяч рублей.
В Первоуральскбанке доступен вклад под 13,8% годовых при размещении от 100 тысяч рублей.
Получить доходность по депозиту в размере 13,5% годовых можно в банке Дом.рф, открыв вклад на 1,5 млн рублей и в Самолет Банке, вложив от 500 тысяч рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».