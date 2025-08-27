Топ-3 мошеннических схем перед 1 сентября

Мошенники используют взломанные аккаунты родителей или педагогов для получения доступа к контактам в чатах класса. Иногда они представляются новым родителем или преподавателем, а также используют фальшивые профили руководства школы. В подобных случаях в чатах распространяется информация о сборе средств на мероприятия, экскурсии или благотворительные акции. Часто жертвам предлагают перейти по ссылке на фишинговые страницы, что создает угрозу для персональных данных и может привести к заражению мобильных устройств вредоносным ПО.