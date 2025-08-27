Топ-3 мошеннических схем перед 1 сентября

Сбор средств «на нужды школы или класса»
Родители все чаще решают организационные вопросы, связанные со школой, посредством мессенджеров и социальных сетей. Сообщения от учителей и других родителей в WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) или Telegram стали привычной частью коммуникации, что облегчает злоумышленникам доступ к данным.
Мошенники используют взломанные аккаунты родителей или педагогов для получения доступа к контактам в чатах класса. Иногда они представляются новым родителем или преподавателем, а также используют фальшивые профили руководства школы. В подобных случаях в чатах распространяется информация о сборе средств на мероприятия, экскурсии или благотворительные акции. Часто жертвам предлагают перейти по ссылке на фишинговые страницы, что создает угрозу для персональных данных и может привести к заражению мобильных устройств вредоносным ПО.
Наибольшему риску подвержены первоклассники и их родители, которые еще не успели наладить тесные связи внутри коллектива. В более сплоченных классах подобные схемы выявляются быстрее, однако мошенники все же успевают получить средства или личную информацию.
Преступники также создают отдельные группы для «экстренного» или «особого» сбора средств, ссылаясь на подарки или поддержку учеников, и просят осуществлять перевод на неизвестные счета. Особое внимание следует уделить ситуации, когда денежные средства требуют перевести срочно и без обсуждения, либо предоставляют незнакомые реквизиты.
Эксперты рекомендуют внимательно проверять все сообщения, содержащие просьбы о переводе денег или ссылки на сторонние ресурсы, а также уточнять личность отправителя. Дополнительная бдительность необходима при необходимости ввода персональных или финансовых данных на сторонних сайтах.
Просьбы поддержать «детский конкурс»
В начале осени фиксируется рост активности мошенников, использующих взломанные аккаунты электронной почты, социальных сетей и мессенджеров для рассылки сообщений от имени жертв с просьбой проголосовать за ребёнка в конкурсе.
Подобные обращения, маскирующиеся под участие в творческих соревнованиях, содержат ссылки на фишинговые ресурсы. Переход по таким ссылкам может привести к заражению устройства вредоносным ПО, потере доступа к личным аккаунтам и риску компрометации мобильного банка. Эксперты рекомендуют проявлять повышенную бдительность при получении просьб о голосовании от знакомых, особенно в период начала учебного года.
Несуществующие выплаты к началу учебного года
В последние недели лета часто фиксируется рост числа мошеннических схем, когда злоумышленники предлагают родителям содействие в получении компенсации расходов на подготовку к учебному году, якобы за счет субсидий из федерального бюджета. Для оформления выплат гражданам предлагается заполнить онлайн-форму. При этом мошенники запрашивают персональные данные, включая ФИО, СНИЛС, ИНН, номер телефона и банковские реквизиты.
За свои услуги организаторы требуют небольшую оплату, убеждая в скором получении денежных средств. В случае передачи личной информации жертва подвергается риску мошеннических операций, включая оформление онлайн-займов на ее имя. Проверять достоверность информации о государственных льготах необходимо исключительно на официальных ресурсах — портале «Госуслуги», в МФЦ или органах социальной защиты населения.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»