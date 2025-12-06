Ричмонд
Топ-10 банковских вкладов сроком на 3 месяца 6 декабря 2025 года

Редакция Финансов Mail проанализировала предложения на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 5 декабря 2025 года и выявила банки, предлагающие наиболее привлекательные процентные ставки по трехмесячным вкладам.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Shutterstock

24 октября Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых, в связи с чем российские банки пересмотрели условия по депозитным продуктам.

Максимальную процентную ставку по вкладам на рынке в настоящее время предлагает Банк «Дом.РФ» — 30% годовых, минимальная сумма размещения — 10 тыс. рублей.

Московский кредитный банк предлагает открыть вклад по ставке 19% годовых с минимальной суммой 10 тыс. рублей для новых клиентов, для действующих клиентов ставка составляет 15%.

Совкомбанк установил ставку 18% годовых по вкладу при размещении от 1 млн рублей, а также предлагает депозит под 16,2% для сумм от 10 тыс. рублей.

Свой Банк предлагает депозит по ставке 15,8% годовых при минимальной сумме 30 тыс. рублей. Ставка в МБ Рус Банке — 15,5%, депозит открывают от 500 тыс. рублей.

Авто Финанс Банк обозначил ставку по вкладу на уровне 15,2% годовых при минимальном депозите 100 тыс. рублей.

15% годовых можно получить в банках Дом.ру банк и Приморье. Сумма пополнения в первом случае составит от 500 тыс. рублей, во втором — от 1,5 млн рублей.

Условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

