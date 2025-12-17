Точка сокрытия: каждое второе предприятие общепита уходит от проверок качества еды

С 21 сентября 2024 года Роспотребнадзор имеет право проводить внеплановые проверки предприятий общественного питания. Такое решение было принято после массовых отравлений россиян. Так, летом 2024 года салатом лобио из сервиса доставки «Кухня на районе» отравились 417 человек, двое из них скончались. В июле после употребления шаурмы в одном из кафе на севере Москвы за медицинской помощью обратились 26 человек. В Санкт-Петербурге более 30 сотрудников избиркома отравились обедом. Также были зафиксированы отравления в детских лагерях.