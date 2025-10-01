Точка невозврата: каких перемен ждать в российской онлайн-торговле

Есть риск, что маркетплейсы введут ограничения на количество возвратов для одного пользователя, чтобы снизить нагрузку на систему. С одной стороны, это дисциплинирует покупателей и экономит ресурсы продавцов, с другой — ограничивает привычную практику массовых возвратов. Но для покупателей это шаг в сторону большей предсказуемости и удобства: возврат будет возможен только через проверенные каналы, а ответственность за качество сервиса закрепится за маркетплейсом.