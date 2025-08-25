Точечный ответ: господдержка МСП и самозанятых упала почти на 40%

Господдержка МСП и самозанятых за год упала почти на 40% — за шесть месяцев 2025-го она составила 165 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании ВШЭ (его изучили «Известия»). Повлияли снижение объемов кредитования, оптимизация бюджетных расходов и замена массовых мер поддержки на более точечные — только для бизнеса из приоритетных отраслей. При негативном сценарии сокращение госпомощи может привести к росту безработицы и снижению экономического роста, опасаются эксперты. С другой стороны, они отмечают: бизнес не должен быть полностью зависим от помощи.
Сокращение поддержки МСП и самозанятых
Компании малого и среднего бизнеса (МСП), а также самозанятые в первом полугодии 2025-го получили господдержку на 164,9 млрд рублей. Это на 39% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, сказано в «Комментариях о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ. Кроме того, количество получателей упало на 22%.
МСП и самозанятые могут получить госпомощь в виде льготных кредитов (ставки зависят от конкретной программы), субсидий на развитие собственного бизнеса, грантов, займов без залога — под поручительство Корпорации МСП, страховых взносов по пониженной ставке (7,6% для IT-компании и организаций в сфере обрабатывающего производства), а также за счет налогового вычета при регистрации в качестве самозанятого и с помощью ряда других мер.
В 2025—2030 годах на поддержку МСП власти планировали направить 330 млрд рублей. Это на 20% меньше, чем в предыдущую шестилетку, сообщали ранее «Известия». Однако в эту сумму не включена поддержка самозанятых, она будет учитываться отдельно. В августе также сообщалось, что в России могут отказаться от пониженных страховых взносов для компаний малого и среднего бизнеса.
Снижение господдержки связано с тем, что программы сейчас постепенно перестраиваются: акцент смещается в сторону адресности и жесткого отбора заявок, а также от прямых дотаций к контрактной поддержке через закупки у МСП, рассказал доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко. Кроме того, дорогой рыночный кредит «вымыл» часть спроса на субсидируемые продукты: предприниматели отложили решение взять заем в ожидании лучших условий, добавил он.
На фоне рекордно высокой ключевой ставки 21% бизнес брал всё меньше займов. С января по апрель 2025 года субъекты МСП получили 4,53 трлн рублей новых кредитов. Это на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля льготных программ в новых выдачах снизилась почти с 9% до порядка 5%, причем, как писали «Известия», у каждой десятой малой компании с кредитами есть проблемы с их выплатой.
Тем не менее ранее власти сообщали, что помощь компаниям — одно из приоритетных направлений. Россия будет делать всё, чтобы поддержать свой бизнес, заявил в марте президент РФ Владимир Путин. Правительство и регионы должны оказывать и оказывают необходимую помощь, сказал он.
Редакция направила запрос в Минэк о том, как трансформируется поддержка МСП и самозанятых.
Какие компании могут рассчитывать на господдержку
— В этом году сократили объемы популярных программ кредитования с господдержкой. Если раньше на нее претендовал широкий круг МСП, то сейчас только предприниматели из приоритетных отраслей — производственной сферы, логистики, ИТ, туристической отрасли, — пояснил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, декан факультета Высшая школа экономики и бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.
Вместо увеличения объема поддержки теперь государство нацелено на оптимизацию существующих механизмов и создание более целевых мер, согласен председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России» Егор Диашов.
Например, сейчас действуют новые условия льготного кредитования по программе «1764». Если ставка ЦБ выше 12%, то льготная таким кредитам рассчитывается как ключевая минус 3,5%. Однако важное отличие этой меры от предыдущей — более строгий отбор получателей с упором на качественный вклад в экономическое развитие страны, а не просто на численность предприятий, пояснил он.
Бизнесу стало сложнее соответствовать формальным критериям для получения мер господдержки, сказал член координационного совета «Деловой России» Алексей Кучмин. Кроме того, часть компаний МСП обанкротилась, действующие же предприятия с осторожностью смотрят на новые направления и проекты и скорее отдают предпочтение сохранению нынешней финансовой стабильности, добавил он.
Снижение госпомощи бизнесу может нести риски для экономики, отметили эксперты.
— Замедляется внедрение новых технологий, а это снижает производительность. Между тем именно малый и средний бизнес быстрее реагирует на изменения, создает рабочие места, внедряет инновации, которые затем транслируются на макроуровень, — сказал Даниил Гоненко.
Финансовые трудности бизнеса напрямую влияют на общую экономическую ситуацию, отметил Егор Диашов из «Опоры России». Поддержка МСП способствует стабилизации, повышению конкурентоспособности и росту ВВП, добавил он. Кроме того, малый и средний бизнес часто выступает основным работодателем в некоторых регионах. И банкротство ведет к росту безработицы, заявил эксперт.
— Доступ к финансированию — это ключевой фактор конкурентоспособности предприятий. Без него компании не могут развиваться, модернизироваться и эффективно конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынках, — заключил Егор Диашов.
В то же время, по мнению Дмитрия Завьялова из РЭУ им. Г. В. Плеханова, на фоне широкой поддержки, оказываемой бизнесу сначала в пандемийные и постпандемийные времена, а затем в период санкционного давления нынешние объемы финансирования могут показаться скромными. Однако всё же не следует рассматривать их исключительно как маркер развития МСП. По словам эксперта, бизнес не должен быть полностью зависим от этой помощи.
В дальнейшем на ситуацию всё же будут влиять параметры льготного кредитования, считает Даниил Гоненко из Президентской академии. Среди других факторов развития МСП — уровень ключевой ставки и скорости оплат в госсекторе.
На рынке ожидают, что к концу года ЦБ может снизить ставку до 15−16%. Тогда финансирование в банках для бизнеса станет доступнее.