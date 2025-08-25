Точечный ответ: господдержка МСП и самозанятых упала почти на 40%

Господдержка МСП и самозанятых за год упала почти на 40% — за шесть месяцев 2025-го она составила 165 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании ВШЭ (его изучили «Известия»). Повлияли снижение объемов кредитования, оптимизация бюджетных расходов и замена массовых мер поддержки на более точечные — только для бизнеса из приоритетных отраслей. При негативном сценарии сокращение госпомощи может привести к росту безработицы и снижению экономического роста, опасаются эксперты. С другой стороны, они отмечают: бизнес не должен быть полностью зависим от помощи.