Тихой сапой: почему в России замедлились темпы роста доходов населения

— Меньше новых квадратных метров — ниже спрос на услуги строительно-ремонтных компаний, на стройматериалы, на услуги по изготовлению и монтажу мебели, на товары для дома, что также бьет по производственному сектору и по доходам людей, в них занятых. Расти доходам не с чего в отсутствие положительной динамики на заказы и покупки, — убеждена собеседница «Известий». Мультипликативный эффект от этого, как ожидает она, будет наблюдаться в ближайшие два года.