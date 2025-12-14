Тихой сапой: почему в России замедлились темпы роста доходов населения

В 2025 году доходы населения продолжили расти как в номинальном, так и в реальном выражении. Правда, темпы этого роста оказались более умеренными, чем в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России», представленном ЦБ РФ. В основном такой ситуации поспособствовало снижение темпов роста заработной платы, обусловленное уменьшением напряженности на рынке труда. Замедление роста реальных доходов населения является ожидаемым этапом охлаждения после взятых ранее высоких темпов, указывают эксперты. Это следствие нормализации экономики после шокового периода, а не признак кризиса, подчеркивают они. Продолжат ли расти доходы населения — в материале «Известий».
Точка роста
Центробанк представил доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России». Среди прочего в документе анализируются и доходы населения РФ. Темпы их роста в 2025 году оставались значительными, хотя и замедлились по сравнению с 2024 годом. В реальном выражении в III квартале текущего года доходы россиян выросли на 6,3% год к году. Для сравнения, во II квартале рост составлял 9,9%, а в I квартале — 8,3%.
Наблюдающееся замедление роста доходов аналитики связывают с динамикой самой крупной составляющей — зарплат. Темпы их повышения снизились в условиях ослабления напряженности на рынке труда, составив 14,3% в III квартале 2025 года после 18,5% во II квартале. В реальном выражении зарплаты за девять месяцев увеличились на 4,5% против 9% годом ранее.
Среди регионов — лидеров по годовым темпам роста зарплат выделяются Московская, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области, Забайкальский, Камчатский и Алтайский края, Республика Крым и Республика Татарстан.
При этом в общей структуре доходов по итогам девяти месяцев текущего года выросла доля социальных выплат (+21,9% год к году в III квартале) и доходов от предпринимательской деятельности (прирост на 27,8%). Удельный вес доходов от собственности между тем остался неизменным, а доля прочих доходов сократилась.
Наибольший прирост среднедушевых номинальных доходов регулятор зафиксировал в Чукотском автономном округе, Краснодарском крае, Оренбургской области, республиках Удмуртия и Карелия.
«В этих регионах на протяжении последних трех лет сохраняется значительный рост оплаты труда и доходов от предпринимательской деятельности, а в отраслевом разрезе во многих из регионов — лидеров по динамике доходов наибольший рост зарплат наблюдался в операциях с недвижимостью, административной деятельности, строительстве, сфере информации и связи», — разъяснил ЦБ в докладе.
Редакция «Известий» направила запрос в Банк России. На момент выхода публикации ответ не поступил.
Курс на нормализацию
Замедление роста реальных доходов населения является ожидаемым этапом охлаждения после взятых ранее высоких темпов, полагает сооснователь агентства финансовых решений «Семейный капитал», независимый финансовый советник Дмитрий Фетисов.
В III квартале, в частности, наблюдается количественное снижение индексаций заработных плат (из-за уменьшения напряженности на рынке труда). Инфляция при этом сохраняется на высоком уровне, уточняет эксперт.
Во многом замедление роста доходов связано со снижением деловой активности, следствием которого является падение потребности в трудовых ресурсах, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Стало, в частности, влиять на благосостояние россиян охлаждение на рынке строящегося жилья.
— Меньше новых квадратных метров — ниже спрос на услуги строительно-ремонтных компаний, на стройматериалы, на услуги по изготовлению и монтажу мебели, на товары для дома, что также бьет по производственному сектору и по доходам людей, в них занятых. Расти доходам не с чего в отсутствие положительной динамики на заказы и покупки, — убеждена собеседница «Известий». Мультипликативный эффект от этого, как ожидает она, будет наблюдаться в ближайшие два года.
Выражается снижение деловой активности и в приостановке и завершении инвестиционных проектов, дополняет Косарева.
— Компании стремятся закончить начатое, а вот начинать новое не спешат, в том числе из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России и небольшой рентабельности. Как следствие, снижение спроса на рабочую силу, — указывает она.
В целом, однако, замедление роста реальных доходов является следствием нормализации экономики после шокового периода, а не признаком кризиса, подчеркивает генеральный директор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.
— Острая фаза дефицита кадров позади, давление на зарплаты ослабло. Компании, особенно в потребительском секторе, оптимизируют затраты после активного найма, — разъясняет эксперт.
Среднее арифметическое
Наибольший прирост доходов населения наблюдается в Центральном федеральном округе, что связано с высокой концентрацией бизнеса в IT-секторе, указывает Екатерина Косарева. Схожая динамика наблюдается в Южном федеральном округе, что объясняется бумом развития легкой промышленности, а также высокой занятостью в туристической сфере.
— Карта региональной динамики среднемесячной номинальной зарплаты указывает на рост на 15−20% в регионах с сырьевой ориентацией (добыча золота, угля) и эффектом бюджетных инфраструктурных проектов. Промышленные и густонаселенные регионы европейской части страны демонстрируют средние (или ниже средних) темпы в 5−10%, — обращает внимание Дмитрий Фетисов.
В номинальном выражении динамика заработных плат остается позитивной — средний заработок в организациях в сентябре вырос на 13,1% в годовом выражении, достигнув 96 тыс. рублей. При этом в 12 регионах средняя зарплата уже превышает 100 тыс. рублей, отмечает эксперт.
— В Московской области зарплата в среднем составляет порядка 115 тыс. рублей. В то время как Краснодар занимает 54-е место в рейтинге 100 российских городов по показателю зарплат — там платят в среднем 82,2 тыс. рублей. Уровень по ЮФО в целом будет еще ниже, — дополняет Косарева.
Отраслевой разрыв в росте заработной платы сохраняется, но динамика по году изменилась, уточняет Фетисов. Традиционные лидеры по уровню оплаты труда — финансы, IT и добыча — демонстрируют сдержанный рост (5−10% г/г).
— В то же время наиболее высокие темпы прироста зарплат показывают сферы гостиничного бизнеса и общественного питания (около 22%), строительства (около 21%), а также электроэнергетический сектор (около 18%), — перечисляет собеседник «Известий».
Отличается динамика зарплат и в зависимости от должностей, дополняет кандидат юридических наук, директор практики организационного развития «КСК Групп» Михаил Меркулов.
— Топ-менеджеры стагнирующих отраслей (строительство, производство, металлообработка) сохраняют текущие уровни доходов без роста и индексаций. Сокращенные топ-менеджеры не могут трудоустроиться более чем шесть месяцев и соглашаются на оклады меньше на 20−30%, — рассказывает эксперт.
Рабочие специальности и инженерно-технические работники по итогам года получили прибавку в среднем на 15−20%, добавляет он.
— В сфере банковских услуг сокращение доходов сотрудников реализуется с помощью оптимизации премиальных выплат с обоснованием о недостижении годовых и квартальных KPI. Окладная часть остается без изменений, штатная численность оптимизируется, премиальная часть сокращается, — сообщает специалист.
Уменьшаются зарплаты при этом в сфере информационных технологий, уточняет Меркулов. В основном речь идет о младших сотрудниках с низкой квалификацией, заменяемых искусственным интеллектом.
Нераскрытый потенциал
В будущем рост доходов россиян сохранится, но окажется еще более умеренным, считает Дмитрий Фетисов.
— Основными рисками такой динамики выступают инфляционное давление и высокая ключевая ставка, — указывает он.
Потенциал роста доходов в 2026 году, по мнению Юрия Мирзоева, будет связан с повышением производительности труда и диверсификацией региональных экономик, а также со снижением ключевой ставки. Однако в среднесрочной перспективе зависимость от сырьевых рынков и бюджетной политики сохранится.
— Сырьевые регионы сохранят лидерство, в то время как регионы, зависящие от внутреннего потребительского спроса и госзаказа, могут столкнуться со стагнацией. Повышение налогов может сдерживать потребительскую активность, — полагает эксперт.
Динамика зарплат по высококвалифицированным профессиям во всех сферах будет расти в среднем выше инфляционного уровня, так как ужесточается конкуренция за таких специалистов, прогнозирует Екатерина Косарева. Также зарплаты будут расти в строительной отрасли, где увеличивается потребность в сотрудниках ввиду ужесточения миграционного законодательства, и в сфере внутреннего туризма.
Для работодателей ситуация продолжит ухудшаться вплоть до завершения активной фазы специальной военной операции и стабилизации экспортно-импортных расчетов, предрекает Михаил Меркулов. Двухзначная реальная инфляция в горизонте 2026 года сохранится. Как сохранится и тренд на оптимизацию затрат на персонал.
— Он будет реализовываться через автоматизацию, роботизацию и сокращения с перераспределением функций уволенных на оставшихся сотрудников, — ожидает собеседник «Известий».