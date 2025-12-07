Тихая гавань в эпоху перемен: почему растет золото и как на этом заработать

Сентябрь 2025 года стал кульминацией нервного сезона. Когда казалось, что котировки уже достигли локального потолка, началась бюджетная драма в Вашингтоне. Шатдаун, вступивший в силу 1 октября, стал очередным ударом по доверию к фискальной политике США. В день начала приостановки работы правительства золото торговалось выше 3,85 тыс. долларов за унцию, а за последующие две недели металл подорожал еще более чем на 9%. Это был наглядный пример того, как быстро рынок возвращается к золоту, когда ухудшается качество суверенных рисков даже в странах, привыкших считаться финансовыми «якорями».