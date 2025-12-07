Тихая гавань в эпоху перемен: почему растет золото и как на этом заработать

Учебный год для рынка
Этот год можно смело включать в экономические учебники как показательную иллюстрацию того, как ведет себя золото в эпоху структурных сдвигов. За последние двенадцать месяцев мировая экономика прошла через почти полный набор стрессовых факторов: военные конфликты, торговые войны, политические кризисы, санкционные споры. Комбинация этих сигналов усилила глобальную неопределенность, которая во все времена подталкивала инвесторов к активам-убежищам.
Главным катализатором тревожности стал затянувшийся торговый конфликт между США и Китаем. С начала 2025 года каждое заявление президента США Дональда Трампа о новом витке противостояния, каждое повышение тарифов, каждое публичное давление на ФРС в итоге превращалось в прямой спрос на золото. Рынок мгновенно реагировал на риск инфляционного импорта, угрозу замедления мировой торговли и перспективу более слабого доллара. Инвесторы последовательно выводили капитал из рискованных активов и фиксировали его в металле, который традиционно служит страховкой на случай потери ориентира в мировой политике.
Над этим ежедневным новостным шумом возвышается еще один, более фундаментальный тренд: постоянные закупки золота центральными банками. За последние годы регуляторы разных стран, прежде всего развивающихся, пересмотрели структуру своих резервов. После прецедентов заморозки национальных активов в долларах и евро мотив сократить зависимость от американской валюты стал не академическим, а практическим. В результате центробанки формируют устойчивый и предсказуемый спрос, который физически сокращает объем золота, доступного на рынке, и поддерживает высокую цену вне зависимости от настроений частных инвесторов.
Сентябрь 2025 года стал кульминацией нервного сезона. Когда казалось, что котировки уже достигли локального потолка, началась бюджетная драма в Вашингтоне. Шатдаун, вступивший в силу 1 октября, стал очередным ударом по доверию к фискальной политике США. В день начала приостановки работы правительства золото торговалось выше 3,85 тыс. долларов за унцию, а за последующие две недели металл подорожал еще более чем на 9%. Это был наглядный пример того, как быстро рынок возвращается к золоту, когда ухудшается качество суверенных рисков даже в странах, привыкших считаться финансовыми «якорями».
Одним словом, поведение золота в 2025 году показало, что металл остается не просто защитным активом, а чувствительным индикатором качества глобального управления. Каждая новая трещина в мировой политике, каждый сбой в цепочках доверия, каждый фискальный или геополитический кризис мгновенно отражается в его котировках. Структурный спрос со стороны центробанков усиливает этот эффект, формируя дефицит физического металла и поднимая базовый уровень цен.
Но в такие периоды работает и психология рынка. Не стоит забывать об эффекте FOMO (Fear of Missing Out, страх упущенной выгоды), который неизбежно возникает при стремительном росте актива. Инвестор видит, что движение уже началось, что золото уходит выше, и в эмоциональном импульсе пытается «заскочить в последний вагон». Этот эффект становится дополнительным ускорителем восходящего тренда, усиливая приток капитала и разгоняя котировки быстрее, чем диктуют фундаментальные факторы.
Так формируется классический цикл роста: геополитика дает искру, центробанки создают основу, а инвесторы, опасаясь упустить возможность, доводят металл до новых ценовых рубежей.
Что будет дальше?
Все основные факторы, которые влияют на цену золота, в 2026 году складываются таким образом, что металл имеет все шансы продолжить рост.
Мировая экономика будет замедляться, но крупные развивающиеся страны, такие как Китай и Индия, по-прежнему показывают хороший рост, а значит, сохраняют высокий спрос на золото.
ФРС, судя по прогнозам, начнет смягчать денежно-кредитную политику. Это значит, что реальные процентные ставки будут снижаться. Для золота это важный плюс: когда доходность по безопасным инструментам падает, инвесторы охотнее выбирают металл, который служит страховкой на случай нестабильности.
Еще один фактор — динамика доллара. В 2025 году он слабел, и в 2026 году эта тенденция, скорее всего, продолжится. Слабый доллар автоматически поддерживает цены на золото, потому что делает его более доступным для покупателей из других стран.
Ситуация с долларовой ликвидностью тоже может измениться. После года, когда ФРС активно «осушала» рынок, в 2026 году она может снова начать поддерживать финансовую систему, увеличивая количество долларов в обращении. Исторически это всегда помогало золоту расти.
На все это накладывается геополитика. Напряженность между странами не снижается, и центробанки продолжают активно покупать золото, чтобы меньше зависеть от доллара. Эти закупки создают устойчивый спрос и фактически убирают физический металл с рынка, что тоже толкает цену вверх.
Даже высокий интерес к криптовалютам не мешает золоту. Наоборот, в моменты неопределенности крупные игроки все равно возвращаются к проверенному защитному активу.
В итоге картина на 2026 год выглядит так: более мягкая политика ФРС, снижение реальных ставок, слабый доллар, возможный рост ликвидности, сильный спрос со стороны центробанков и продолжающаяся геополитическая напряженность. Все эти факторы вместе повышают вероятность того, что золото продолжит движение к новым историческим максимумам.
На горизонте год аналитики Market Power ожидают возобновления роста золота с целью 4500−5000 долларов.
Как инвестировать в золото в 2025 году
Способов инвестировать в золото сегодня много, и каждый подходит под свои задачи. Выбор зависит от того, насколько инвестор готов к риску, какую цель преследует и каким капиталом располагает. Одним удобнее владеть физическим металлом, другим — пользоваться биржевыми инструментами, третьим — работать с деривативами.
Каждый инструмент по-своему отражает динамику цены золота, и оптимальный выбор зависит от горизонта инвестирования и роли, которую металл должен играть в портфеле.
Физическое золото: слитки и монеты
Самый прямой и понятный способ вложиться в золото — купить слитки. Этот инструмент выбирают прежде всего за его прозрачность: вы владеете металлом физически. Покупка слитков освобождена от НДС, а если продать их спустя три года, можно воспользоваться льготой по НДФЛ. Это делает инструмент удобным для долгосрочных инвесторов.
Однако у слитков есть и существенные минусы. Главный — большой спред между ценой покупки и продажи, который на небольших слитках может достигать 25 процентов. То есть граммовый слиток в банке вы купите примерно за 12,5 тысячи рублей, а продать обратно сможете лишь за 9,4 тысячи. Поэтому слитки подходят только при длинном горизонте: металл должен подорожать настолько, чтобы перекрыть этот спред и принести прибыль.
Есть и практические сложности. Физическое золото нужно где-то хранить — дома или в банковской ячейке, что влечет расходы и риски. Любое повреждение, будь то царапина или отпечаток пальца, способно заметно снизить стоимость слитка при продаже.
Отдельная разновидность физического золота — инвестиционные монеты. ЦБ регулярно выпускает «Георгия Победоносца», а также делает серии к особым событиям, например Олимпиаде в Сочи или Чемпионату мира 2018 года. Их инвестиционные свойства схожи со слитками, однако у монет есть дополнительный плюс: редкие выпуски могут интересовать нумизматов и стоить дороже номинала. В остальном же монеты делят те же преимущества и ограничения, что и слитки.
Обезличенные металлические счета (ОМС)
ОМС — это банковский способ инвестировать в золото без покупки физического металла. Инвестор открывает счет, на котором золото учитывается в граммах, но фактическая поставка не происходит. По сути, это удобный цифровой аналог владения металлом.
У ОМС есть несколько важных преимуществ. Операции по таким счетам обычно освобождены от НДС. Не нужно думать о хранении, защите от подделок и дополнительных расходах. Порог входа минимальный: можно купить буквально несколько граммов и постепенно наращивать позицию.
Но есть и серьезные минусы. Главный — высокий спред между покупкой и продажей, который в отдельных банках достигает 10−15 процентов. Это делает инструмент менее выгодным при коротком горизонте инвестирования. Кроме того, ОМС почти никогда не застрахованы системой страхования вкладов. Это означает, что в случае банкротства банка инвестор рискует потерять весь вложенный капитал.
ОМС подходит тем, кто готов мириться с этими рисками ради удобства и простоты, но требует взвешенного подхода и выбора надежного банка.
Биржевые фонды на золото (БПИФ и ETF)
Биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы) — один из самых удобных способов инвестировать в золото. По сути, это готовые портфели, которыми управляет профессиональная команда. Инвестору не нужно ни собирать активы, ни следить за их структурой — все это делает управляющая компания. Фонд привлекает деньги, покупает на них определенные активы и выпускает паи, которые работают как акции. Если стоимость активов растет, паи тоже дорожают.
Фонды на золото устроены так же, только в качестве обеспечения они держат физический металл. То есть инвестор покупает не сам слиток, а долю в фонде, который хранит золото в хранилище. Это дает сразу несколько преимуществ: высокая ликвидность (можно купить или продать пай в любой момент), низкий порог входа (достаточно купить один пай) и прозрачность — каждый пай обеспечен реальным металлом. На Мосбирже в 2025 году торгуется пять таких фондов.
Но у этого инструмента есть и свои ограничения. Паи обеспечены золотом косвенно — через фонд, а значит, присутствует контрагентский риск: инвестор зависит от работы управляющей компании и инфраструктуры фонда. Кроме того, фонды взимают ежегодные комиссии за управление, что постепенно снижает итоговую доходность, особенно на длинном горизонте.
Тем не менее для большинства частных инвесторов БПИФы остаются наиболее удобным и доступным способом получить долю золота в портфеле без хлопот, связанных с хранением и проверкой металла.
Фьючерсы и опционы: инструменты для опытных
По сути, оба инструмента — это контракты на покупку или продажу золота в будущем по заранее установленной цене. Разница в обязательствах. Фьючерс обязывает выполнить сделку, когда приходит срок. Опцион, наоборот, дает право, но не обязанность купить или продать актив. Если инвестор отказывается от исполнения опциона, он теряет только стоимость премии — цену, которую заплатил за это право.
Эти инструменты широко используются для хеджирования и считаются одним из самых ликвидных способов торговли золотом. Главный их плюс — возможность контролировать большой объем металла, имея на счету лишь небольшую часть его стоимости. Это достигается за счет кредитного плеча: небольшая маржа позволяет открывать крупные позиции.
Но именно в этом и кроется риск. Высокое плечо усиливает не только потенциальную прибыль, но и возможные убытки. Фьючерсы имеют ограниченный срок действия, что заставляет постоянно следить за датами экспирации. К тому же требуется контролировать уровень маржи, чтобы избежать принудительного закрытия позиций.
В результате фьючерсы и опционы остаются инструментами для опытных участников рынка, которые понимают их механику и готовы к повышенной волатильности. Для большинства частных инвесторов они не подходят из-за высокого уровня риска.
Акции золотодобытчиков
Еще один способ получить доступ к золоту — покупать акции золотодобывающих компаний. Это косвенная стратегия: инвестор вкладывается не в металл напрямую, а в бизнес, который его добывает. На российском рынке таких компаний достаточно. Среди наиболее известных — Полюс (PLZL), Селигдар (SELG) и Южуралзолото (ЮГК). Все операции проводятся через обычный брокерский счет, что делает инструмент удобным и понятным.
Однако важно помнить: покупая акции, инвестор берет на себя не только ценовую динамику золота, но и риски управления, производственных сбоев, регуляторных решений, санкций и общей политической ситуации в стране добычи. Поэтому котировки золотодобытчиков далеко не всегда повторяют цену металла. На них влияют и экономическая конъюнктура, и стоимость добычи, и валютные колебания.
Есть и плюсы. Многие компании платят дивиденды, которые обеспечивают дополнительный доход, в то время как золото само по себе купона или дивидендов не приносит. Для инвестора это способ совместить сырьевую экспозицию и регулярный денежный поток.
Акции золотодобывающих компаний хорошо подходят тем, кто готов к рискам фондового рынка и хочет получать выгоду не только от роста металла, но и от эффективности конкретного бизнеса.
Не роскошь, а необходимость
Золото остается стратегическим активом, который должен быть в любом диверсифицированном портфеле. Оно защищает от «черных лебедей» — редких, но разрушительных событий, вроде всплеска инфляции, дефолтов или резкого обострения геополитики. Именно поэтому большинство финансовых консультантов рекомендуют держать в золоте от 5 до 15 процентов портфеля, в зависимости от склонности к риску и текущей ситуации на рынках. В условиях повышенной неопределенности 2025 года увеличение доли до 10−15 процентов выглядит полностью оправданным.
Выбор инструмента зависит от целей и горизонта. Консервативным инвесторам и тем, кто планирует долгосрочное владение, подходят слитки и монеты — максимум надежности, пусть и с меньшей ликвидностью. Тем, кому важна простота и возможность быстро войти и выйти, стоит смотреть на ETF на физическое золото. А более агрессивные инвесторы могут рассмотреть акции золотодобывающих компаний: они позволяют заработать больше за счет операционного рычага, хотя и несут повышенные риски.
Золото снова подтверждает, что его ценность не зависит от моды или конъюнктуры. Это актив, который не только защищает капитал, но и дает возможность заработать на устойчивом долгосрочном тренде. Включение золота в инвестиционную стратегию становится не просто рекомендацией, а осознанной необходимостью для тех, кто хочет уверенно пройти через турбулентность ближайших лет.