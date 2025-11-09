Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Guardian узнала о продолжении поставок российской нефти в Австралию

Австралия прекратила напрямую закупать российскую нефть после начала конфликта на Украине, однако с 2023 года импортировала более 3 млн т нефтепродуктов из России. Об этом 9 ноября пишет The Guardian со ссылкой на Европейский центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (Crea).

Источник: РИА "Новости"

По словам аналитика Crea по Европе Вайбхава Рагхунандана, санкции Австралии запрещают прямые закупки, но разрешают закупки через третьи страны.

«Это существенная лазейка, которой пользуются австралийские покупатели», — заявил Рагхунандан.

Отмечается, что большая часть российской нефти поступает в Австралию через Сингапур. Согласно анализу данных Kpler trade, проведенному австралийским инженером-химиком Марком Корриганом и подтвержденному Crea, с января 2023 года Сингапур получил из России более 22 млн т нефтепродуктов.

В американском минфине 22 октября сообщили, что Соединенные Штаты вводят санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Агентство Bloomberg тогда писало, что государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии ищут возможность и дальше закупать часть российской нефти со скидкой, полагаясь на мелких поставщиков вместо энергетических гигантов из черного списка США.

В свою очередь председатель правления и генеральный директор индийской энергетической компании ONGC Арун Кумар Сингх сообщил, что компания продолжит покупать российскую нефть через трейдеров, которых не коснулись международные санкции.

Узнать больше по теме
«Роснефть»: чего достигла компания к 2025 году и можно ли заработать на ее акциях
Входя в список крупнейших мировых добытчиков нефти, компания «Роснефть» включена в перечень стратегических предприятий страны. Собрали информацию об истории и достижениях компании.
Читать дальше