The Guardian узнала о продолжении поставок российской нефти в Австралию

По словам аналитика Crea по Европе Вайбхава Рагхунандана, санкции Австралии запрещают прямые закупки, но разрешают закупки через третьи страны.
«Это существенная лазейка, которой пользуются австралийские покупатели», — заявил Рагхунандан.
Отмечается, что большая часть российской нефти поступает в Австралию через Сингапур. Согласно анализу данных Kpler trade, проведенному австралийским инженером-химиком Марком Корриганом и подтвержденному Crea, с января 2023 года Сингапур получил из России более 22 млн т нефтепродуктов.
В американском минфине 22 октября сообщили, что Соединенные Штаты вводят санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Агентство Bloomberg тогда писало, что государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии ищут возможность и дальше закупать часть российской нефти со скидкой, полагаясь на мелких поставщиков вместо энергетических гигантов из черного списка США.
В свою очередь председатель правления и генеральный директор индийской энергетической компании ONGC Арун Кумар Сингх сообщил, что компания продолжит покупать российскую нефть через трейдеров, которых не коснулись международные санкции.