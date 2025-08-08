The Atlantic узнал позицию Трампа по пошлинам в адрес Китая из-за России

По его словам, Трамп размышляет, как поступить в отношении России в связи с наступлением крайнего срока его ультиматума 8 августа. Он угрожал, что если к этому моменту не будет достигнут прогресс в урегулировании на Украине, то последуют санкции. Так как прямые пошлины против российских товаров малоэффективны — торговый оборот двух стран невелик, президент решил прибегнуть к вторичным пошлинам.