The Atlantic узнал позицию Трампа по пошлинам в адрес Китая из-за России

Американский президент Дональд Трамп осторожно относится к введению вторичных санкций против Китая из-за того, что тот покупает нефть у России, пишет The Atlantic со ссылкой на источник.
По его словам, Трамп размышляет, как поступить в отношении России в связи с наступлением крайнего срока его ультиматума 8 августа. Он угрожал, что если к этому моменту не будет достигнут прогресс в урегулировании на Украине, то последуют санкции. Так как прямые пошлины против российских товаров малоэффективны — торговый оборот двух стран невелик, президент решил прибегнуть к вторичным пошлинам.
Против индийских товаров меры уже анонсированы — за покупку российской нефти Нью-Дели «наказан» дополнительной пошлиной в 25% с конца августа. Суммарно тариф составит 50%. Как пишет The Atlantic, санкции против Индии Трамп одобрил, поскольку раздражен отсутствием прогресса в переговорах по торговой сделке. Но в ситуации с Китаем Трамп опасается вводить подобные меры, чтобы не сорвать торговые переговоры.
Сам Трамп, общаясь 7 августа с журналистами в Белом доме, сказал, что развитие ситуации с санкциями с наступлением дедлайна зависит от президента Владимира Путина.
Индия пообещала после заявления Трампа о пошлинах, что примет меры для защиты национальных интересов в ответ на «несправедливые и неоправданные» действия США. Ранее, комментируя угрозы Вашингтона, Нью-Дели подчеркивал, что американская сторона сама продолжает торговать с российской, при этом критикует индийскую за те же действия.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 5 августа, когда Трамп еще не объявил о пошлинах против Индии, отметил, что «попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией» Москва не считает законными.