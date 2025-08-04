Tesla собирается заплатить Илону Маску $30 млрд

Сейчас назначение огромного вознаграждения Маску может вызвать даже больше вопросов, чем в 2024-м. С начала года акции Tesla упали на 25%. Это связано как с политической деятельностью и высказываниями Илона Маска, вызвавшими недовольство многих покупателей и инвесторов, так и с устареванием модельного ряда компании, а также усилением конкуренции с китайскими производителями. Прибыль компании не росла с третьего квартала 2024-го. Во втором квартале текущего года ее выручка упала на 12%, а чистая прибыль — на 16%.