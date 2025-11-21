Теневая экономика и маркетплейсы: важное из интервью Силуанова

Теневая экономика
«Одна из важнейших задач, которую предстоит решать налоговой службе, — это вопрос сокращения теневой экономики, теневого сектора Российской Федерации. Он у нас небольшой по сравнению с другими странами, порядка 10% ВВП», — пояснил министр.
Маркетплейсы
Кроме того, сообщил глава Минфина, некоторые продавцы на маркетплейсах не соблюдают налоговое право.
Работа тех розничных точек продаж, кстати говоря, и маркетплейсов, на которых, мы видим, еще есть компании, которые не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, и есть над чем поработать. Соответствующие меры мы с налоговой службой выработали, будем их реализовывать.
ФНС
Продолжая разговор о ФНС, министр добавил, что задача службы — сделать изменения в налоговой системе удобными для налогоплательщиков, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Принят большой пакет изменений в налогах… Поэтому задача налоговой службы — сделать эти изменения комфортными для налогоплательщиков», — сказал Силуанов.
По его словам, увеличивается число предприятий, в первую очередь малого бизнеса, которые стали налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (НДС).
«Здесь подойти очень профессионально, не перегнуть планку нигде, сделать так, чтобы, как мы и планировали, чтобы те объемы доходов, которые запланированы в бюджете, были собраны», — отметил Силуанов.
Министр также отметил, что Минфин вместе ФНС прорабатывал задачу сделать более комфортной для налогоплательщиков работу налоговой службы, сделать процесс удобным, технологичным и простым.
«Это одна из важных задач взаимодействия налоговой службы с организациями, которые платят налоги. Поэтому налоговая служба здесь здорово преуспела… Налоговая служба, как мы видим, за последние годы действительно здорово изменила свой характер. Она стала более технологичной с точки зрения аккумулирования информационных систем для работы правительства», — отметил Силуанов.
Он также рассказал, что ФНС администрирует порядка 80% доходов бюджета, которые в 2026 году превысят 40 триллионов рублей.
Задача пополнения бюджета, казны. Потому что в следующем году это более 40 триллионов рублей доходы федерального бюджета только. И около 80% этих доходов администрирует налоговая служба.
Около 6 триллионов рублей из федерального бюджета России ежегодно направляется на реализацию национальных проектов, также сообщил Силуанов.
«Это национальные цели развития, реализация их идет через нацпроекты, объем нацпроектов в бюджете около 6 триллионов ежегодно», — сказал он.
Таким образом, подчеркнул министр, при пополнении бюджета ресурсы направляются для реализации национальных проектов, а значит — и национальных целей развития страны.
