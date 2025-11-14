Темпы шринкфляции: уловки магазинов с ценниками лишают россиян 1 трлн рублей

— Предложение ввести обязательное указание цены за стандартизированную единицу измерения — абсолютно правильное и давно назревшее. Недобросовестные практики оформления ценников и манипуляции с весом упаковок наносят россиянам существенный финансовый ущерб — в масштабах страны речь может идти о сотнях миллиардов рублей ежегодно. Эти средства, по сути, — скрытая переплата, которая оседает в цепочке «производитель — ритейлер», — полагает независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин. По его словам, аргументы крупных ритейлеров о «перегрузе» ценников не выдерживают критики, поскольку те же сети свободно размещают на них рекламные стикеры «выгодно» или «акция». Речь идет не о технической сложности, а о нежелании терять инструмент, позволяющий влиять на потребительский выбор не в его пользу, добавил он.