Темпы шринкфляции: уловки магазинов с ценниками лишают россиян 1 трлн рублей

Уловки магазинов с «девятком яиц» и неполным литром молока ежегодно лишают россиян около 1 трлн рублей, утверждают в Союзе потребителей РФ. По оценке организации, люди теряют деньги, из-за того что производители и торговые сети не указывают полную цену товаров. В обращении, направленном в правительство, общественники предлагают обязать магазины указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированную единицу измерения — например, за килограмм, литр или десяток. Ранее с аналогичной инициативой депутаты Госдумы обращались в Минпромторг. Какие еще практики продаж используют ритейлеры и сможет ли новая мера защитить покупателей — в материале «Известий».
Как покупатели теряют триллион рублей ежегодно
Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) фиксирует увеличение количества обращений потребителей, которые жалуются на недобросовестные методы установления цен и оформление ценников на продукты питания. Об этом говорится в письме организации к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину (документ есть у «Известий»).
Покупатели жалуются на шринкфляцию — уменьшение количества, объема или веса товара в упаковке, указание цены не за целую упаковку, а за 100 г или иной вес, отличный от массы продукта, а также на выделение в ценнике «специальной» цены, когда полная стоимость без скидок и других акций становится менее заметна, говорится в обращении СПРФ.
Как писали «Известия», еще после кризиса 2008−2009 годов производители начали активно сокращать объем упаковки, при этом оставляя цену на товары прежней. Шринкфляция позволяет бизнесу снижать издержки компаний при ограниченных возможностях повышать стоимость продукции, но нередко такие действия производителей вызывают негативную реакцию покупателей. Например, появившиеся в 2019 году на полках российских магазинов куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо 10 вызвали бурную реакцию в соцсетях, некоторые граждане обвинили производителей в обмане. Также в 2023-м сообщалось, что на прилавках магазинов всё чаще можно встретить тару по 0,8 и 0,9 л вместо 1 л.
— Шринкфляция — это обман или введение потребителя в заблуждение, потому что при сохранении прежней технологии, но повышении себестоимости производитель должен был бы повысить отпускную цену, что снижает его конкурентные возможности. Однако вместо этого он создает видимость сохранения прежней цены или даже ее незначительного снижения, уменьшая себестоимость за счет меньшего количества товара в упаковке, но не сообщая явным образом конечному потребителю об этих изменениях. Фактически он платит те же деньги, но за меньшее количество товара, — заявил «Известиям» председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
По его словам, подобного введения заблуждения покупателей не было бы, если бы производители прямо сообщали потребителю об изменении объема или веса товара — например, указывая, что на упаковке «теперь не 1 л, а 0,9 л».
Динамика среднего веса упаковки продуктов за II квартал 2025 года показала снижение на 3% по отношению к аналогичному периоду 2024-го, писали СМИ. При этом еще в 2023-м Генпрокуратура добилась внесения изменений в ГОСТ на пищевые продукты и установки единых требований к их фасовке. Производители сливочного и подсолнечного масел, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара. Однако соответствие ГОСТу — не обязательное условие, некоторым компаниям выгоднее просто продолжать уменьшать упаковки, не обозначая, что товар соответствует государственному стандарту качества, сказал «Известиям» источник в отрасли.
— Многие потребители становятся жертвами недобросовестных практик, не получая полную и достоверную информацию о цене. С учетом снижения порядка на 3% среднего веса упаковки продуктов сумма причиненного потребителям ущерба из-за заблуждения о реальной стоимости товара может составлять до 1 трлн рублей ежегодно, — заключил Алексей Койтов.
С этой оценкой согласен член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев. Годовой оборот рынка розничной торговли продуктами питания за 2024-й составил 40 трлн рублей, следует из данных Росстата. Даже если 1% этой суммы составляет переплата из-за манипуляций недобросовестных продавцов с весом, акциями и оформлением ценников, ущерб гражданам может составляет минимум 400 млрд ежегодно, отметил эксперт.
— Очевидно, что уловки магазинов с «девятком яиц», неполным литром молока и сомнительными акциями маскируют цену товаров на куда больший процент, так что россияне, скорее всего, теряют больше 1 трлн рублей ежегодно. Это средства, которые изымаются из карманов российских семей и не работают на развитие реальной экономики, — сказал эксперт.
В связи с этим общественники предлагают обязать магазины указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированную единицу измерения — например, за килограмм, литр или десяток. Также в СПРФ просят установить четкие требования к единообразию указываемых на ценниках цен и стоимостей — одинаковый шрифт, размер и цвет.
Как писали «Известия», ранее с предложением ввести унифицированную весовую единицу измерения товаров в Минпромторг и Роспотребнадзор обратились депутаты Госдумы. В 2023 году в нижнюю палату парламента уже вносился законопроект об установлении единой цены в килограммах или литрах, однако он не был принят из-за дополнительных расходов торговли на замену ценников: Минпромторг раскритиковал документ, отметив, что выкладка товаров и подготовка ценников подорожают, возникнут новые издержки на модернизацию учетных систем, которые заложат в конечную стоимость продукции.
«Известия» направили запрос в кабмин, Минпромторг, а также в торговые сети и производителям продуктов.
Как мера может повлиять на бизнес
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов отметил, что действующее законодательство в достаточной степени регламентирует порядок информирования покупателей о характеристиках товара, включая его фактический вес и объем, а торговые сети в полной мере обеспечивают потребителю возможность корректной покупки.
— В нынешних условиях цена остается чувствительным параметром для большинства потребителей. В этой связи небольшое сокращение веса со стороны производителей, которое в обязательном порядке отражается на этикетке и ценнике, — дополнительная мера оптимизации издержек и удержания доступной цены, а также поддержки спроса, — сказал Станислав Богданов.
Предлагаемая Союзом потребителей РФ мера приведет к избыточной перегрузке ценников информацией и усложнит восприятие веса и стоимости продукта потребителей, считает он. Кроме того, в условиях широкого ассортимента товаров такие требования создадут дополнительную административную нагрузку на торговые сети и производителей, что может отразиться на конечной стоимости продукта, добавил эксперт.
— Предложение ввести обязательное указание цены за стандартизированную единицу измерения — абсолютно правильное и давно назревшее. Недобросовестные практики оформления ценников и манипуляции с весом упаковок наносят россиянам существенный финансовый ущерб — в масштабах страны речь может идти о сотнях миллиардов рублей ежегодно. Эти средства, по сути, — скрытая переплата, которая оседает в цепочке «производитель — ритейлер», — полагает независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин. По его словам, аргументы крупных ритейлеров о «перегрузе» ценников не выдерживают критики, поскольку те же сети свободно размещают на них рекламные стикеры «выгодно» или «акция». Речь идет не о технической сложности, а о нежелании терять инструмент, позволяющий влиять на потребительский выбор не в его пользу, добавил он.
Существующие отраслевые объединения зачастую действуют как классические лоббисты, отстаивая исключительно узкоотраслевые интересы и блокируя подобные инициативы: при этом в нынешних экономических условиях необходим диалог, основанный на принципах социальной ответственности и честной конкуренции, что в долгосрочной перспективе укрепит доверие граждан к торговым сетям, добавил Михаил Лачугин.
У унифицированного подхода к указанию цен есть как плюсы, так и минусы, которые следует учитывать, считает доцент кафедры интегрированных коммуникаций РАНХиГС при президенте РФ Анна Цветкова. Так, по словам эксперта, потребитель вряд ли массово начнет пересчитывать вес за килограмм и фактическую стоимость товара в упаковке — например, есть товар, где вес упаковки крайне мал и товара много не нужно для использования (вроде ванилина для выпечки).
Единый подход к отображению цен в отдельных ситуациях может быть выгоден для граждан — некоторые покупатели потенциально смогут быстрее наглядно сравнить стоимость разных сортов схожей продукции, отказаться от излишних трат, считает научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Впрочем, эксперт добавил, что россияне достаточно хорошо ориентируются в ценах и при разном их оформлении, давно привыкнув пересчитывать и сравнивать единообразную стоимость товаров.