Темпы роста ВВП США в 2025 году составят 1,6%

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функции центробанка) ожидает, что темпы роста ВВП США по итогам текущего года составят 1,6%, а в следующем году ускорятся до 1,8%. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Совета управляющих регулятора Джером Пауэлл.

Источник: Reuters

«В нашем сводном отчете по экономическим прогнозам участники ожидают рост ВВП на 1,6% в этом году и на 1,8% в следующем году, что немного выше, чем прогнозировалось в июне», — сказал он.

ФРС по итогам заседания впервые с декабря 2024 года снизила базовую ставку до уровня 4−4,25%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.

Узнать больше по теме
ВВП: что это, как рассчитать и для чего он нужен
Часто в новостях мы слышим о валовом внутреннем продукте, но не знаем, о чем идет речь. Между тем это важнейший показатель, характеризующий функционирование экономики. В статье расскажем подробно, что такое ВВП, какова его структура, способы расчета и увеличения. Выслушаем прогноз эксперта о росте этого показателя в России в 2025 году.
Читать дальше