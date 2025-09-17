Темпы роста ВВП США в 2025 году составят 1,6%

«В нашем сводном отчете по экономическим прогнозам участники ожидают рост ВВП на 1,6% в этом году и на 1,8% в следующем году, что немного выше, чем прогнозировалось в июне», — сказал он.
ФРС по итогам заседания впервые с декабря 2024 года снизила базовую ставку до уровня 4−4,25%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.
