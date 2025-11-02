Telegraph: госдолг Великобритании вырос в три раза за 20 лет

Отмечается, что госдолг Соединенного Королевства составляет £2,9 трлн ($3,8 трлн), или практически 100% ВВП. Как указало издание, из-за этого Великобритания ежегодно тратит более £100 млрд ($130 млрд) на выплату процентов по долгу. Газета подчеркнула, что только Испания и США фиксировали похожие темпы роста госдолга за последние 20 лет.
Профессор Кембриджского университета Яджит Чадха выразил мнение, что высокий уровень госдолга свидетельствует о провале британской политико-экономической модели. «Теперь мы ясно видим, что фискальная система явно дала сбой, а соотношение долга и ВВП не вышло на устойчивый путь», — сказал он.