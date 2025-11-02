Ричмонд
Telegraph: госдолг Великобритании вырос в три раза за 20 лет

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Уровень госдолга Великобритании увеличился в три раза с 2005 года по 2025 год. Как сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на анализ консалтинговой компании Oxford Economics, речь идет о самом высоком росте данного показателя среди всех экономик развитых стран.

Отмечается, что госдолг Соединенного Королевства составляет £2,9 трлн ($3,8 трлн), или практически 100% ВВП. Как указало издание, из-за этого Великобритания ежегодно тратит более £100 млрд ($130 млрд) на выплату процентов по долгу. Газета подчеркнула, что только Испания и США фиксировали похожие темпы роста госдолга за последние 20 лет.

Профессор Кембриджского университета Яджит Чадха выразил мнение, что высокий уровень госдолга свидетельствует о провале британской политико-экономической модели. «Теперь мы ясно видим, что фискальная система явно дала сбой, а соотношение долга и ВВП не вышло на устойчивый путь», — сказал он.

Часто в новостях мы слышим о валовом внутреннем продукте, но не знаем, о чем идет речь. Между тем это важнейший показатель, характеризующий функционирование экономики. В статье расскажем подробно, что такое ВВП, какова его структура, способы расчета и увеличения. Выслушаем прогноз эксперта о росте этого показателя в России в 2025 году.
